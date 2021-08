NASA revela novos detalhes do gigantesco Bennu; asteroide está em rota de colisão com a Terra

Pesquisadores usaram dados de rastreamento de precisão da nave espacial OSIRIS-REx da NASA para entender melhor os movimentos do asteroide potencialmente perigoso Bennu até o ano 2300.

Com isso, significativamente reduzindo as incertezas relacionadas à sua órbita futura e melhorando a capacidade dos cientistas de determinar a probabilidade total de impacto e prever as órbitas de outros asteroides, como detalhado pela NASA.

Em 2135, Bennu fará uma aproximação com a Terra. Embora o objeto próximo não represente um perigo para o nosso planeta no momento próximo, os cientistas devem entender a trajetória exata de Bennu durante esse encontro, a fim de prever como a gravidade da Terra alterará o caminho ao redor do Sol – e afetará o risco de impacto.

Como detalhado pela NASA, usando a Deep Space Network e modelos de computador de última geração, os cientistas foram capazes de reduzir significativamente as incertezas na órbita de Bennu, determinando que sua probabilidade de impacto total até o ano 2300 é de cerca de 1 em 1.750 (ou 0,057%).

Os pesquisadores também foram capazes de identificar 24 de setembro de 2.182, como a data mais significativa em termos de um impacto potencial, com uma probabilidade de impacto de 1 em 2.700 (ou cerca de 0,037%).

NASA revela novos detalhes do gigantesco Bennu

Embora as chances de atingir a Terra sejam muito baixas, Bennu continua sendo um dos dois asteroides conhecidos mais perigosos em nosso sistema solar, junto com outro asteroide chamado 1950 DA.

Antes de deixar Bennu em 10 de maio de 2021, OSIRIS-REx passou mais de dois anos próximo ao asteróide, coletando informações sobre seu tamanho (tem cerca de um terço de milha, ou 500 metros de largura), forma, massa, e composição, enquanto monitora seu spin e trajetória orbital.

Como detalhado pela NASA, a espaçonave também coletou uma amostra de rocha e poeira da superfície do asteroide, que será entregue à Terra em 24 de setembro de 2023, para futuras investigações científicas.

Buracos de fechadura gravitacionais

As medições de precisão em Bennu ajudam a determinar melhor como a órbita do asteroide irá evoluir ao longo do tempo e se ele passará por um “ buraco de fechadura gravitacional ” durante sua aproximação de 2135.

Esses buracos de fechadura são áreas no espaço que colocariam Bennu em um caminho para um impacto futuro com a Terra se o asteroide passasse por eles em determinados momentos, devido ao efeito da atração gravitacional da Terra.

Para calcular exatamente onde o asteroide estará durante sua aproximação de 2135 – e se ele pode passar por um buraco de fechadura gravitacional – Farnocchia e sua equipe avaliaram vários tipos de pequenas forças que podem afetar o asteroide enquanto orbita o sol.

Como detalhado pela NASA, mesmo a menor força pode desviar significativamente seu caminho orbital ao longo do tempo, fazendo com que passe ou perca completamente um buraco de fechadura.

Entre essas forças, o calor do Sol desempenha um papel crucial. Como um asteroide viaja ao redor do Sol, a luz do sol aquece seu lado diurno.

Asteroide está em rota de colisão com a Terra

Como o asteroide gira, a superfície aquecida irá girar e esfriar ao entrar no lado noturno. À medida que esfria, a superfície libera energia infravermelha, que gera uma pequena quantidade de impulso no asteroide – um fenômeno chamado de efeito Yarkovsky.

Como detalhado pela NASA, em curtos períodos de tempo, esse impulso é minúsculo, mas em longos períodos, o efeito na posição do asteroide aumenta e pode desempenhar um papel significativo na mudança do caminho de um asteroide.

A equipe considerou muitas outras forças perturbadoras também, incluindo a gravidade do Sol, os planetas, suas luas e mais de 300 outros asteroides, o arrasto causado pela poeira interplanetária, a pressão do vento solar e eventos de ejeção de partículas de Bennu.

Os pesquisadores até avaliaram a força que OSIRIS-REx exerceu ao realizar seu evento de coleta de amostras Touch-And-Go (TAG) em 20 de outubro de 2020, para ver se poderia ter alterado ligeiramente a órbita de Bennu, em última análise, confirmando as estimativas anteriores de que o evento TAG tinha um efeito insignificante.

Ainda de acordo com as informações, embora uma probabilidade de impacto de 0,057% até o ano 2300 e uma probabilidade de impacto de 0,037% em 24 de setembro de 2182 sejam baixas, este estudo destaca o papel crucial que as operações OSIRIS-REx desempenharam na caracterização precisa da órbita de Bennu. Confira:

NASA/Goddard/University of Arizona

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: