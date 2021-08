Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 15 de agosto de 2021

Mais uma semana de agosto de 2021 está chegando ao fim e cada signo do zodíaco receberá um conselho para terminar esta fase da melhor forma.

Confira o conselho para cada signo terminar a semana da melhor forma:

Áries

Hora de ouvir a intuição e limpar da sua vida o que o entristece. É hora de se preocupar com a sua vida espiritual e interna, para realizar o que sempre foi necessário.

Touro

Momento de ter mais calma e assumir os compromissos com você. Prepare-se para tomar as rédeas, deixando o medo e buscando seu equilíbrio.

Gêmeos

Evite as más energias e discussões; é hora de olhar para você e para as suas atitudes para encontras respostas mais concretas. A reconciliação com seus sentimentos virá.

Câncer

Defina melhor o que você quer e busque sua tranquilidade interna. Isso o ajudará a aproveitar as coisas boas e ser mais feliz com as mudanças.

Leão

Hora de ouvir a intuição e se estabilizar emocionalmente. Lembre-se que é mais fácil alcanr o que deseja com calma e amor do que o contrário.

Virgem

Não alimente dúvidas e siga em frente com paciência. Nunca é tarde para começar ou dar seguimento a algo importante.

Libra

Novas metas e promessas são cumpridas, mantenha seu equilíbrio e supere aquilo que manteve sua vida estagnada. Você não está sozinho.

Escorpião

Este pode ser um momento de surpresas e de que pessoas falsas são afastadas. Afaste-se de fofocas e mantenha sua energia positiva para tomar decisões. O bem sempre compensa.

Sagitário

Mudanças acontecem e algumas situações devem ser esclarecidas, mas sem deixar de far uma autorreflexão. O começo de qualquer coisa pode ser agora!

Capricórnio

Hora de recuperar a energia de forma positiva e lutar por aquilo que deseja. Comece a evolução em sua vida e deixe o que já não traz felicidade no passado.

Aquário

Hora de aproveitar boas energias e não rejeitar o amor em sua vida. Sentimentos e intenções se revelam. Lembre-se de que a vida é sobre viver momentos felizes de recordar.

Peixes

Nada pode tirar o que é seu, mas é melhor aproveitar os caminhos abertos. Tenha mais unicao com quem te ama e evite as más energias com o equilíbrio.