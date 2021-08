6 penteados fáceis de fazer se você tem o cabelo crespo curto

Se você tem o cabelo curto, possivelmente deve ter escutado ou pensado alguma vez que fazer penteados seria algo complicado, não é mesmo? Mas, diferente do que talvez muitos imaginam, é possível sim dar um up nos fios mesmo que os tenha em menor comprimento. Quer saber como?

Sobre a pergunta feita anteriormente, caso tenha se interessado, queremos te convidar a conferir um tutorial disponível no canal do YouTube Louquinha de Black, no qual você terá a oportunidade de aprender 6 dicas de penteados para cabelos crespos curtos que podem ser feitos em poucos minutos.

Já está com seus acessórios?

Isso mesmo! Se quiser treinar os penteados enquanto assiste ao vídeo, é necessário que conte com alguns itens. Portanto, caso tenha, separe:

Elástico de cabelo;

Pente;

Elástico de silicone;

Grampo;

Gel.

E então, preparada para conferir as dicas de penteados? Veja a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não conseguia visualizá-lo, acesse o link).

