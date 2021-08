Skincare: O que é dermaplaning? Técnica viralizou na internet

A técnica atua como uma esfoliação mecânica e promete tom e textura mais regulares.

Ultimamente, vários vídeos tem viralizado nas redes sociais mostrando uma técnica nova de skincare. Dermaplaning nada mais é do que a remoção dos pelos faciais com uma pequena lâmina de barbear. O efeito da lâmina de bisturi cirúrgico no rosto ajuda a remover o excesso de células mortas da pele, agindo como uma esfoliação mecânica. O resultado é tom e textura mais regulares.

ATENÇÃO: Consulte um profissional para saber todas as informações e se a técnica é recomendada para você.

Vários profissionais têm divulgado em seus canais de comunicação a técnica. A principal razão para optar pelo dermaplaning é se você tem pelos faciais que incomodam ou deixam você desconfortável. Já os benefícios da esfoliação podem ser alcançados por meio de esfoliantes químicos que são muito mais suaves e delicados para a pele. Outro benefício do dermaplaning é que ajuda a maquiagem a aderir à pele sem gerar textura ou irregularidades.

Leia mais sobre skincare:

Quais são os possíveis problemas?

Se feito com profissionalismo e precisão, o dermaplaning não deve ser um problema. Se você tem uma pele muito sensível ou tem feridas abertas e/ ou acne ativa, evite tanto quanto possível machucar ainda mais sua pele e acelerar a disseminação de bactérias.

Posso fazer em casa?

Nem pensar! Os reais problemas aparecem quando você não faz com um profissional. Em casa, de forma caseira, você pode gerar feridas cicatrizes que podem virar manchas. Além disso, é o profissional que vai reconhecer quais as áreas do rosto precisam de dermaplanagem e quais áreas não precisam.

Com que frequência posso fazer?

Geralmente, deve ser feito a cada quatro a seis semanas (depende da velocidade de crescimento do pelo) para manter o acabamento luminoso e os benefícios da técnica.