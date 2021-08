Os signos do zodíaco cujo romantismo surpreende

Todos os signos do zodíaco podem ser muito românticos, mas alguns mostram seus sentimentos com gestos e atitudes que marcam a vida dos outros.

Confira quais são:

Áries

A capacidade de saber o poder de uma surpresa e momento intenso é o ponto forte do ariano. Ele é romântico a moda antiga, mas também busca marcar o outro com novas sensações e experiências. Por mais que muitos o achem menos sentimental, ele pode chegar até a ser pegajoso com seus interesses amorosos verdadeiros.

Touro

O taurino sempre está atento aos seus desejos e aos dos outros. Ele não tem medo de se esforçar e mimar, mesmo que deixe todo o seu interesse transparecer de vez. Além de entregue, ele pode usar a sensualidade a seu favor e investir em momentos quentes que são difíceis de esquecer.

Câncer

O canceriano sempre apela para aquilo que mexe com as emoções e faz o coração do outro bater mais rápido. Ele é amoroso e detalhista, o que o faz dar tudo de si na conquista. A perfeição e o romantismo tradicional estão muito presentes, mas ele costuma fazer tudo isso com uma sensibilidade que é única.

Sagitário

Nem sempre este signo ataca no romantismo, mas quando o faz é para surpreender a outra pessoa. Ele investirá em experiências intensas que nunca foram vividas pelo outro e tende a realizar sonhos. O sagitariano também é especialista na arte da sedução e dará seu toque especial em qualquer encontro.

Peixes

Por mais introvertido que seja, o pisciano não vive histórias pela metade e deixa seu romantismo marcado. Ele é muito artístico e único na hora de expressar sentimentos, deixando sua marca registrada por meio de gestos, palavras e presentes que fogem do comum. Este signo também é inclinado a fazer pactos de casal.