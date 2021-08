Esposa à moda antiga: mulher diz viver para agradar ao marido

Monica Huldt, de 37 anos, disse ter encontrado o segredo para uma vida amorosa feliz. Para a modelo, o fator determinante para um relacionamento feliz e duradouro está no papel de ‘esposa tradicional à moda antiga’.

Atualmente morando em Scottsdale, Arizona (EUA), Monica disse que desde jovem sabia que estava destinada a ser uma esposa tradicional e se orgulha de colocar as necessidades de seu marido, John, em primeiro lugar.

Em matéria divulgada pelo Metro Uk, ela afirma nunca ter se esforçado para ter uma grande carreira. “Não quero trabalhar, para ser honesta, adoro ser dona de casa e cuidar do meu marido”, afirma a mulher.

Um dia típico em sua rotina engloba tarefas como cuidar da casa, malhar e alimentar o marido. “Se ele me pedir algo específico, sempre consegue o que quer”, reforça. Além dos cuidados com a casa e com a alimentação do marido, a mulher também busca sempre manter as aparências. “John gosta que eu me vista bem em casa, de uma maneira sexy e esportiva, e não gosta que eu use maquiagem”.

Além disso, ela ainda afirma que sua postura vai além das tarefas domésticas e aparência. Monica diz estar disponível para atender as vontades do marido sempre que ele quiser. “Quando se trata do quarto, sou muito submissa e ele é dominante. Gosto quando um homem assume o comando e leva o que quer”.

Uma esposa à moda antiga, do jeito tradicional

Sem possuir um emprego formal, Monica ganha dinheiro postando fotos na plataforma adulta OnlyFans. Ela afirma que essa atividade reforçou suas ideias tradicionais sobre gênero, já que seus assinantes apreciam a forma como ela trata seu marido.

“Falo com muitos homens casados que dizem que não estão totalmente satisfeitos com seus relacionamentos porque desejam que suas esposas prestem mais atenção a eles”, afirma.

No momento, Monica e seu marido não têm filhos, mas as opiniões do casal são firmes para quando decidirem aumentar a família.

Para ela, uma vida desta forma tem três benefícios, sendo eles mais tempo para cuidar de si mesma, um maior vínculo com o marido e, futuramente, acompanhar o crescimento dos filhos mais de perto.

Apesar de ser uma opção de diferente da adotada por muitos, Monica e seu marido seguem felizes e firmes com sua decisão.