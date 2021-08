Equipe da sonda Perseverance da NASA avalia primeira tentativa de coletar amostras do solo de Marte

Já foram enviados dados à Terra pelo rover Perseverance da Agência Espacial Americana (NASA) após a primeira tentativa de coletar uma amostra de rocha em Marte.

Como detalhado, por meio de comunicado, as informações indicam que nenhuma rocha foi coletada durante a atividade de amostragem inicial.

O rover carrega 43 tubos de amostra de titânio e está explorando a cratera de Jezero, onde coletará amostras de rocha e regolito (rocha quebrada e poeira) para análises futuras na Terra.

O sistema de amostragem e cache do Perseverance usa uma broca de núcleo oca e uma broca percussiva na extremidade de seu braço robótico de 2 metros de comprimento para extrair amostras.

A telemetria do rover indica que, durante sua primeira tentativa de testemunhagem, a broca e a broca foram engatadas conforme planejado, e após a retirada da amostra o tubo de amostra foi processado conforme planejado.

Como detalhado pela NASA, a missão do Perseverance é montar uma equipe de resposta para analisar os dados. Uma das primeiras etapas será usar o gerador de imagens WATSON – localizado na extremidade do braço robótico – para tirar fotos em close do poço.

Assim que a equipe tiver um melhor entendimento do que aconteceu, ela será capaz de determinar quando agendar a próxima tentativa de coleta de amostra.

Primeira tentativa de coletar amostras do solo de Marte

Missões anteriores da NASA em Marte também encontraram propriedades surpreendentes de rochas e regolitos durante a coleta de amostras e outras atividades.

Em 2008, a missão Phoenix coletou amostras de solo que eram “pegajosas” e difíceis de mover para os instrumentos científicos a bordo, resultando em várias tentativas antes de alcançar o sucesso.

Como detalhado pela NASA, a sonda perfurou rochas que se mostraram mais duras e quebradiças do que o esperado. Mais recentemente, a sonda de calor na sonda InSight, conhecida como “toupeira”, não conseguiu penetrar na superfície marciana conforme planejado.

O equipamento está atualmente explorando duas unidades geológicas contendo as camadas mais profundas e antigas da cratera de Jezero de rocha exposta e outras características geológicas intrigantes.

Primeira campanha científica

A primeira unidade, chamada “Crater Floor Fractured Rough”, é o piso de Jezero. A unidade adjacente, denominada “Séítah”, também tem o leito rochoso de Marte e também abriga cristas, rochas em camadas e dunas de areia.

Recentemente, a equipe de ciência do Perseverance começou a usar imagens coloridas do Ingenuity Mars Helicopter para ajudar a explorar áreas de potencial interesse científico e procurar perigos potenciais.

Como detalhado pela NASA, o Ingenuity completou seu 11º vôo na quarta-feira, 4 de agosto, viajando cerca de 1.250 pés (380 metros) abaixo de sua localização atual para que pudesse fornecer o projeto de reconhecimento aéreo da área sul de Séítah.

A incursão científica inicial do rover, que se estende por centenas de sóis (ou dias marcianos), estará completa quando o Perseverance retornar ao seu local de pouso.

Nesse ponto, o Perseverance terá viajado entre 1,6 e 3,1 milhas (2,5 e 5 quilômetros) e pode ter preenchido até oito de seus tubos de amostra.

Em seguida, o Perseverance viajará para o norte, depois para o oeste, em direção ao local de sua segunda campanha científica: a região do delta da cratera de Jezero.

Como detalhado pela NASA, o delta são os restos em forma de leque da confluência de um antigo rio e um lago dentro da cratera de Jezero.

Ainda de acordo com as informações, a região pode ser especialmente rica em minerais carbonáticos. Na Terra, esses minerais podem preservar sinais fossilizados de vida microscópica antiga e estão associados a processos biológicos.

