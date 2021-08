Buscando uma forma de hidratar o corpo? Experimente este suco natural com 5 ingredientes

Com a mudança frequente no clima, é importante assegurar que o corpo esteja hidratado e se você está buscando por alternativas que te ajudem com este tema, uma excelente opção é adotar uma receita prática de suco natural. Quer saber mais?

Para quem está curioso, além de ser fácil de preparar, esta dica conta apenas com 5 ingredientes.

Fique ligado e se proteja!

Como alertado na maioria das vezes, embora as recomendações por serem naturais possam te auxiliar, elas devem ser aplicadas em conjunto com o acompanhamento médico regular, combinado?

Suco natural para hidratar o corpo:

Ingredientes:

½ banana;

1 copo de água de coco;

Duas castanhas-do pará;

½ cenoura;

½ maçã.

Como preparar o seu suco?

Para começar, coloque somente as castanhas no liquidificador e bata até que fique apenas o pó;

Em seguida, adicione os demais ingredientes, deixando a água de coco por último;

Logo após, bata todos os ingredientes até obter uma consistência homogênea;

Caso queira, acrescente gelo;

Por fim, consuma imediatamente.

(Com Receitas G).

