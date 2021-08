Você sofre com mau hálito? Descubra como combater esse mal

Quem nunca sofreu de mau hálito que atire a primeira pedra. Também conhecido como halitose, o mau hálito é bastante comum. Segundo os dentistas todos já passamos por esta experiência ao menos uma vez na vida, seja por algum motivo relacionado ao funcionamento do nosso corpo, ou por causa de alguma patologia.

Apesar de ser algo extremamente comum, é preciso ficar atento a frequência com isso ocorre. Quando o mau hálito aparece constantemente pode ser um sinal de problemas mais preocupantes.

Em entrevista para o Publimetro, a chefe da Clínica Santa Blanca, Valentina Robles, explica que o primeiro ponto é identificar as causas do mau hálito. “Pode ser de origem oral, gastrointestinal ou respiratória. Por isso, é muito importante fazer um bom diagnóstico com o dentista e verificar se é necessário o encaminhamento a um médico especialista”.

Para eliminar ou melhorar o mau hálito é importante descobrir sua causa. “A prevenção ou eliminação depende da causa. Em termos gerais, é importante manter uma boa alimentação, ingestão elevada de água, boa higiene bucal e uma visita regular ao dentista para garantir a prevenção de doenças. Se a causa não for de origem oral, consulte um médico especialista”, afirma Valentina.

Principais causas de mau hálito

O mau hálito é um problema que pode aparecer em qualquer idade. Diversas são suas causas assim como diversos são os tratamentos. Abaixo listamos algumas das principais causas deste problema um tanto quanto inconveniente.

Alimentos: alguns tipos de alimento, quando consumidos, podem auxiliar no aparecimento de mau hálito. Cebola, alho e algumas especiarias estão entre os tipos de alimento mais favoráveis para a aparição do mau cheiro.

Tabagismo: o tabaco provoca mau cheiro devido aos seus componentes, mas além disso ele também gera a sensação de boca seca. Por sua vez, esta condição de boca seca aumenta as chances de proliferação de bactérias, acúmulo de alimentos entre os dentes e doenças gengivais, criando um ambiente propício para o mau hálito.

Medicamentos: alguns medicamentos também intensificam a sensação de boca seca promovendo um efeito similar ao do tabaco. Em outros casos, os medicamentos liberam determinadas substâncias no organismo que ajudam a produzir o mau cheiro.

Doenças e infecções: algumas doenças e infecções podem levar ao aparecimento do mau hálito. Problemas de estômago, refluxo, infecções das vias respiratórias, sinusite e outras auxiliam no mau cheiro. Doenças crônicas também podem favorecer o mau hálito uma vez que liberam metabólitos no sistema respiratório.

Origem oral: uma das principais causas do mau hálito é a falta de higiene bucal adequada. O acúmulo de alimentos entre os dentes favorece a decomposição das gengivas e, consequentemente o aparecimento do mau cheiro. Com o aumento das bactérias, podem aparecer cáries e infecções na gengiva, por sua vez estas liberam um odor muito ruim.

Quando falamos de higiene bucal também é importante reforçar a limpeza da língua e bochechas. A língua retém placa bacteriana e, se não for limpa diariamente, pode liberar mau cheiro.

Caso utilize próteses dentárias ou aparelhos ortodônticos, lembre-se também de manter uma boa higienização destas peças. Isso também te ajudará a ter uma vida livre do mau hálito.