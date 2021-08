Mais do que nunca! O grisalho está em alta também em ‘Sex and the City’

O cabelo grisalho nunca esteve tão em alta quanto agora!

‘And Just Like That’ é o revival de 10 episódios da série original ‘Sex and the City’, que foi ao ar de 1998 a 2004 e gerou dois longas como sequência em 2008 e em 2010 respectivamente. Atualmente, todas as produções estão disponíveis atualmente no HBO Max.

Em plena fase de gravação, outro assunto tem tomado as atenções quando o assunto é o visual das atrizes: Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon, que estão adotando sua cor natural de cabelo no set.

Nixon, que interpreta Miranda Hobbs, está exibindo seus fios prateados a bordo de um elegante corte pixie, enquanto Sarah Jessica Parker deixou alguns fios de cabelo grisalho emergirem da raiz do seu cabelo.

“Lá vem ela”, escreveu Sarah Jessica Parker em seu Instagram na legenda de uma selfie da cadeira de cabelo e maquiagem da série.

O revival de ‘Sex and the City’ vai contar com as personagens Carrie, Miranda e Charlotte enquanto elas convivem com os problemas existenciais após 50 anos. A série de 10 episódios vem depois da original, que terminou em 2004, depois de seis temporadas e dois filmes subsequentes, o último dos quais chegou aos cinemas em 2010. O reboot ainda não tem uma data oficial de estreia.

