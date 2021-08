Estes alimentos podem ajudar na reposição de vitamina D

Responsável por auxiliar na absorção do cálcio, levando ao fortalecimento dos ossos a longo prazo, e por ajudar a melhorar o desempenho do sistema imunológico, a vitamina D mostra-se extremamente relevante para um funcionamento harmonioso do corpo. Por outro lado, a falta dessa vitamina pode levar a problemas de saúde relacionados aos sistemas imunológico, muscular e nervoso.

Muito tem se falado sobre os benefícios da vitamina D e de sua importância para o organismo. Ela é um dos nutrientes mais importantes para o corpo humano e pode ser obtida tanto pela exposição a luz solar quanto através de determinados tipos de alimento.

Uma notícia divulgada pelo portal Meganoticias listou alguns alimentos que ajudam na manutenção dos níveis de vitamina D e podem funcionar como uma alternativa, ou complemento, a suplementação por meio de polivitamínicos. Confira abaixo.

Alimentos que ajudam na manutenção dos níveis de vitamina D

Antonia García, integrante da Sociedade Espanhola de Endocrinologia e Nutrição, preparou uma listagem com alimentos que possuem porções naturais de Vitamina D. Peixes gordurosos como salmão, cavala, sardinha e atum, queijo, crustáceos, moluscos e gema de ovo são parte da seleta lista de alimentos que auxilia na reposição desta vitamina.

Além disso, óleos de fígado de peixe, fígado de boi e cogumelos também contribuem para manutenção dos níveis de vitamina D. No caso dos cogumelos, eles podem ser expostos à luz ultravioleta para potencializar a ação.

Em muitos casos, a suplementação de vitamina D é realizada por meio de alimentos fortificados, geralmente bebidas, conforme informado pelo National Institutes of Health dos Estados Unidos. Para identificar estes alimentos é necessário realizar uma leitura atenta dos rótulos.

Leite animal e leites de soja, amêndoa e aveia geralmente são comercializados com este suplemento, assim como parte dos cereais matinais. Algumas marcas de margarina, iogurte e suco de laranja também suplementam seus produtos com a vitamina D.

Embora os alimentos auxiliem na reposição, a principal fonte desta vitamina é a luz solar. Em um curto período de exposição ao sol, tomando todos os cuidados necessários, já é possível garantir a dose semanal recomendada pelos especialistas.

Lembramos sempre que é importante consultar um especialista para avaliar frequentemente os níveis de vitamina em seu corpo e, quando necessário, realizar as devidas suplementações.