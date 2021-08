Após ter covid-19, supervisor muda hábitos alimentares e perde 15 kg com exercícios: ‘Sou outra pessoa agora’

O supervisor de estacionamento Carlos Eduardo Bussi, de 53 anos, morador de Santo André, no ABC Paulista, teve uma mudança de vida após se contaminar e vencer a covid-19. Totalmente sedentário, ele se viu em uma cama de hospital, sem forças até para levantar. Quando recebeu alta, decidiu que esse era o momento para transformar a sua saúde e, o primeiro passo, foi adotar uma alimentação saudável juntamente com exercícios físicos. Em quase 11 semanas, ele perdeu 15 kg e se sente melhor do que nunca: “Sou outra pessoa agora”, diz.

Carlos conta que, em abril deste ano, viajou até a casa de uma irmã, em Caldas Novas, Goiás. Após passar alguns dias no local, voltou para casa de ônibus, quando acabou infectado pelo coronavírus. “Eu passei um tempo lá isolado com minha irmã, tomando todos os cuidados, mas na viagem de volta acabei ficando doente. Dias depois fiz o exame e deu positivo”, lembra.

No dia 30 de abril deste ano ele foi internado no Hospital de Campanha de Santo André, onde permaneceu por 11 dias. “Eu não precisei de respirador, apesar de ficar muito ruim. Mas depois desses dias deitado, fiquei muito fraco. Mas a parte mais perversa da doença, durante o período de internação, é que você não tem visita, fica sem celular, sem banho de sol. É um isolamento total e 24 horas deitado. Só no soro”, conta.

Os poucos momentos de alegria durante a internação vinham das ligações de vídeo que a equipe médica fazia para a família. “Era quando eu falava com a minha mãe e ela me dava forças, então foi aí que eu comecei a pensar que eu tinha que me cuidar para restabelecer minha saúde”, diz.

Quando recebeu alta, no dia 11 de maio deste ano, o supervisor de estacionamento diz que não apresentava sequelas respiratórias da covid-19, apenas muitas dores nas pernas e articulações. “Nesse momento eu estava com um plano na minha cabeça e decidi que era a hora de mudar. Eu estava pesando 110 kg e não podia continuar sedentário daquela maneira e precisava me mexer.”



Reprodução/Arquivo pessoal

Carlos Bussi mudou hábitos alimentares e inseriu rotina de exercícios após ter covid

“Momento de alerta”

Mesmo trabalhando no estacionamento de uma rede de academias há três anos, Carlos conta que nunca tinha feito exercícios físicos. A rotina não deixava espaço para isso. “Eu cumpro uma jornada diária de 8h de segunda a sexta-feira. Sempre passo pela academia, onde eu tenho acesso a um computador e posso fazer a parte administrativa do estacionamento, o controle de acesso. Então eu ficava muito tempo dedicado ao trabalho e, mesmo estando naquele ambiente, nunca tinha me motivado a malhar”, afirma.

No entanto, após se ver fraco após a covid-19, ele diz que viveu um “momento de alerta”. “Primeiro eu passei a me alimentar melhor, a consumir alimentos que a gente tem que descascar e não abrir um pacote. Inseri mais grãos e fibras, frutas e legumes. Sem recursos para procurar uma ajuda médica, fiz pesquisas na internet e aprendi a montar um cardápio mais saudável. Durante a semana até me permito um dia do lixo, quando como o que der vontade, mas, nos demais, estou me alimentando muito melhor”, conta.

Depois de pensar na alimentação, Carlos sentiu a necessidade de fortalecer seus músculos e decidiu que era a hora de iniciar um treino na academia. “Eu já trabalho lá mesmo, então, todos os dias, após o fim do expediente, separo entre 1h e 1h40 para fazer exercícios, treino cardio, pernas. Desde que começei, sou outra pessoa agora.”

Em quase 11 semanas de treino, o supervisor afirma que passou de 110 kg para 95 kg. “A covid-19 é um mal para todos, mas na minha vida foi um marco. Fiz do limão uma limonada, pois graças ao que vivi com essa doença sai da condição de sedentário para uma pessoa ativa. Eu tô muito arrependido de começar há 3 anos atrás, pois hoje estou 15 kg mais magro, mas também me sinto 15 anos mais novo. E o meu sono melhorou, minha autoestima também. E se Deus me deu uma segunda chance, eu tenho que aproveitar”, afirma.

Para quem ainda está enfrentado a covid-19 ou as sequelas deixadas pela doença, Carlos tem um recado: “O momento é difícil, mas é importante manter hábitos saudáveis, melhorar a qualidade da alimentação e fazer atividade física regularmente. Faz bem para o corpo e a mente, previne e trata da obesidade, melhora a autoestima, o sono, a disposição, a sensação de bem-estar e ainda ajuda na manutenção da imunidade”, concluiu.

Cuidados para treinar

Mas e quais são os cuidados que devem ser tomados ao iniciar uma atividade física após ter covid-19 ou mesmo para quem está parado desde o início da pandemia? O Metro World News conversou com o personal trainer Rafael Alves Pessoa, de 30 anos, que deu dicas importantes para quem, assim como Carlos, quer mudar os hábitos.

O importante é que, antes de voltar para academia, a pessoa esteja se sentindo bem e que esteja liberada pelos médicos.



“Muitas pessoas ficam com sequelas respiratórias, sem fôlego, e precisam fazer fisioterapia antes de retomar ou iniciar os treinos. Depois disso, quando estiverem liberadas clinicamente falando, elas podem voltar. Mas tudo tem que ser feito com muito cuidado e acompanhamento, pois quem teve covid-19 ou ficou parado não consegue iniciar os exercícios com muita intensidade. Quem conseguia correr 5 km, por exemplo, pode não conseguir retomar essa meta de cara”, afirma o personal.

Rafael explica que, além da liberação médica, as pessoas que querem iniciar ou retomar os treinos precisam seguir os protocolos e fazer exames médicos antes dos treinos. “A gente recomenda que faça o teste de covid, para não contaminar quem já está treinando há mais tempo, além de um check-up geral, com exame de sangue, teste ergométrico, eletrocardiograma. Tudo isso dando ok, a pessoa pode procurar a academia”, afirma.

O personal reforça que ninguém consegue obter resultados se não seguir uma rotina de treinos adequada para o seu tipo de corpo.



“Primeiramente a gente monta um treino de adaptação, seja para quem estava parado ou nunca fez exercícios antes. Temos que tomar cuidado com as articulações, para não ter lesões. Esse período de adaptação leva pelo menos um mês para que a pessoa não fique dolorida e que tudo vá fluindo devagar. Temos que priorizar o bem-estar do aluno e não que ele treine um dia e passe uma semana dolorido”, ressalta.

E na busca por uma academia alguns cuidados devem ser levados em consideração por quem quer iniciar os treinos.



“Hoje ninguém precisa ter mais medo de ir para a academia, pois os locais passaram a seguir protocolos sanitários que deixaram o ambiente muito seguro. A higienização foi reforçada, a pessoa tem que limpar os equipamentos antes e depois de usar. Além de orientar sobre os exercícios, os profissionais passaram a alertar sobre esses cuidados com a limpeza. Além disso, tem que ter controle de acesso, com horários reservados, para evitar as aglomerações”, afirma.

Confira cuidados que devem ser observados antes de escolher uma academia:

Uso obrigatório de máscara;

Distanciamento de no mínimo 1 metro entre as pessoas;

Equipamentos não podem ser movimentados por alunos;

Próximo dos espelhos, tem que ter marcações para os exercícios;

Álcool em gel por todo o espaço;

Insumos para limpeza em todos os aparelhos, que devem ser higienizados antes e depois;

Horários agendados para evitar aglomeração;

Pessoas devem ser orientadas a fazer o exercício e sair, evitando rodas de conversas.



Regras do Plano SP

O Plano São Paulo, que são as regras definidas pelo governo estadual para o funcionamento de estabelecimentos comerciais durante a pandemia, estabelece que, até o dia 16 de agosto as academias podem funcionar entre 6h e 24h, com até 80% da capacidade.



Os protocolos sanitários devem ser mantidos pelos estabelecimentos, assim como escalonamento dos horários de entrada e saída.