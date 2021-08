Os signos do zodíaco que podem terminar o relacionamento da pior forma quando você menos espera

Os relacionamentos podem chegar ao fim de muitas maneiras, mas alguns signos do zodíaco tendem a terminar enquanto pegando o parceiro desprevenido e podem deixar algumas feridas abertas.

Confira quais são:

Touro

O taurino sempre buscará segurança em seus relacionamentos, mas sabe identificar muito bem quando já não é preenchido pelo afeto e amor do outro. Ele tende a tomar o controle no término e pode desgastar ainda mais o relacionamento para que tudo termine de uma vez. Este signo se sente mal se não cumpre promessas ou falha em algo que investiu tempo, energia e sentimentos, mas ele prefere cortar aquilo que já não faz sentido.

Câncer

Por mais que esteja muito conectado com as emoções e com o parceiro, o canceriano é ambicioso em sua vida amorosa e tomará uma decisão concreta quando algo já não pode entregar o melhor. Ele cansará de consertar o que foi rompido e começará a organizar sua vida sem a pessoa para dar um basta de vez. Este signo pode viver situações muito dramáticas e certamente isso servirá como iniciativa para a finalização.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano será seletivo e dedicado em seus relacionamentos, mas ele também pode decidir colocar um ponto final sem volta atrás ao perceber que já não tem o que deseja. Ele não irá dar uma facada nas costas, mas analisa tudo previamente e toma atitudes quando já está decidido, mesmo que o outro ainda pense que existe algo a se fazer. Certas vezes prefere cortar o mal pela raiz e não deixa espaço para segundas chances.

Peixes

O pisciano pode ser muito leal e considerado, mas nem sempre ele consegue lidar com os sentimentos das outras pessoas de forma madura. Quando isso acontece, ele se bloqueia nos momentos mais dolorosos e pode se afastar, evitando a própria sensibilidade e calando aquilo que era importante de ser dito. Ao deixar que esse lado racional tome conta, é bem possível que este signo pense que só resta um término repentino – do qual pode se arrepender mais tarde.