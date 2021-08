5 dicas para combinar blazer com jeans

Uma peça coringa no guarda-roupa masculino é o blazer. Isso porque, para além do visual elegante, você pode criar looks descontraídos para ocasiões menos formais. Confira.

Blazer e jeans é a combinação ideal que mistura dois estilos, o formal e o casual, para criar looks descontraídos e, ao mesmo tempo, elegantes. É também conhecido como um look semiformal. Jeans e blazer podem ser usados ​​com roupas casuais de trabalho no escritório e até casamentos semiformais.

Quer você queira usar um blazer azul, cinza, preto, marinho, marrom ou verde oliva com jeans claro ou escuro, é importante escolher o casaco, as calças, os sapatos e os acessórios certos para completar o look. Para inspirar você com ideias e combinações, confira as cinco dicas que selecionamos abaixo.

​​Ajuste com os ombros

Os ombros do blazer devem corresponder aos seus ombros, ou seja, seus ombros não devem sair da linha criada pelo blazer ou ficar aquém da costura externa do blazer. As mangas devem terminar no meio das costas da mão, entre o pulso e a primeira articulação do polegar. O blazer não deve ser muito apertado: não deve haver nenhum puxão dos botões no estômago. Para evitar parecer fora do lugar em cima do jeans, os blazers que serão usados ​​com jeans devem ser um pouco mais curtos em geral do que aqueles usados ​​com roupas masculinas formais.

O jeans ideal

Em geral, os jeans mais escuros são mais elegantes, enquanto os jeans mais claros são mais adequados para looks casuais.

Para um visual mais formal, opte por uma lavagem escura com detalhes mínimos e que não sejam excessivamente skinny. Depois de ter dominado o uso de seu blazer com um par de jeans de lavagem escura, você pode expandir para looks com uma lavagem clara ou jeans desbotado.

A escolha da cor

Existem muitas cores de blazers para escolher hoje em dia, mas existem vários tons clássicos que vão te deixar mais elegante na hora de combinar um blazer com jeans. Blazers cinza, marinho, preto, tweed e marrom são peças atemporais que podem ser combinadas com jeans para looks criativos e elegantes.

Blazer cinza: coringa

Combinado com uma camisa de botão, sapatos de couro e jeans escuro, um blazer cinza fino pode ser muito elegante. Blazer cor cinza-carvão e metal podem ser ainda mais elegantes.

Para esta cor, há uma extensa variedade de texturas e padrões que podem modificar a forma como o blazer deve ser usado. Blazers cinza texturizados, como os feitos de lã, são ótimos para looks de outono pesados ​​com um suéter e botas. Blazers xadrez podem ser usados ​​para criar uma aparência discreta. Experimente combiná-los com jeans escuro e uma camisa de malha.

Navy Blazer

Como qualquer outro look, os blazers azul-marinho são atemporais e infinitamente versáteis. Embora o jeans escuro seja normalmente mais formal, você pode diversificar com lavagens mais claras, mantendo uma aparência elegante. Se optar por um blazer marinho com jeans escuros lavados, experimente enriquecer o visual com cores ricas e clássicas como bordô ou verde musgo.