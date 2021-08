4 penteados maravilhosos e fáceis de fazer se você tem o cabelo cacheado ou crespo curto; com tutorial

Mais uma semana começou e que tal aproveitar o finalzinho desta segunda-feira (9) para aprender penteados novos e utilizá-los nos próximos dias? Se você tem o cabelo cacheado ou crespo em comprimento curto, as recomendações de hoje vão te ajudar bastante.

E para quem está curioso, as sugestões fazem parte de um tutorial disponível no canal da youtuber Ingrid Pereira que traz em poucos minutos 4 alternativas práticas para inovar com os seus fios, e melhor, utilizando poucos acessórios.

Vai reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo? Lembre-se disso!

Caso queira treinar os penteados enquanto assiste ao tutorial é interessante que você conte com alguns itens, dentre eles:

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampos;

Borrifador;

Elástico de silicone (opcional).

Preparada para mais dicas de penteados? Confira a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

