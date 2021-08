Um vídeo tutorial ensina como fazer o backup da sua conta do app WhatsApp no sistema Android.

A gravação com o tutorial foi compartilhada pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

Assim, mesmo que você perca seu celular Android ou compre um novo, seu histórico de conversas será mantido.

Vídeo ensina como fazer o backup da sua conta do WhatsApp no Android

A recomendação é que conecte seu celular ao Wi-Fi antes de iniciar o backup para evitar eventuais cobranças por uso de dados móveis.

O recurso está disponível para Android e iPhone. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

