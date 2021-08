Sofrendo com colesterol alto? Aprenda esta receita de suco natural com apenas 2 itens

Você vem sofrendo com colesterol alto e quer uma alternativa prática que te ajude a controlar este problema? Então, o que acha de aprender uma sugestão de suco natural que conta com uma listinha com apenas 2 itens?

Se você ficou interessado, queremos te convidar a conferir uma recomendação do portal G.E. e que você pode preparar em poucos minutos. Vamos lá?

Fique ligado e se proteja!

Embora esta recomendação seja bastante benéfica para a sua saúde, ela deve ser associada ao acompanhamento médico regular, ok?

Receitas de suco para colesterol alto

Ingredientes:

1 kg de uvas pretas, roxas ou vermelhas;

Água até cobri-las.

Veja também estas sugestões:

Modo de preparo do seu suco:

Primeiro, coloque as uvas e a água em um panela e deixa-as em fogo médio, até que as cascas se desprendam e desfaçam;

O passo anterior [no fogo] pode durar aproximadamente 15 minutos;

Logo após, deixe esfriar e então bata o conteúdo no liquidificador;

Feito isso, coe o suco e consuma imediatamente;

Caso queira, adicione gelo.

Você pode se interessar por: