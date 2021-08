O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta semana um novo recurso para os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS.

Com isso, já está disponível a função de visualização única de fotos e vídeos – que desaparecem da conversa depois de visualizados.

Além disso, as mensagens com esses arquivos de mídia serão sinalizadas com um novo ícone de número “1” para indicar que o conteúdo pode ser visualizado somente uma vez.

Novo recurso liberado nesta semana pelo app de mensagens WhatsApp

Depois que o arquivo de mídia for visualizado, a frase “Mensagem aberta” substituíra as palavras “Foto” ou “Vídeo” para evitar dúvidas sobre o conteúdo da conversa naquele momento. Confira:

Reprodução

Com informações do blog oficial

