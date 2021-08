Quer uma receita para curar a ressaca? Este é suco natural que você deve tomar

Fim de semana está chegando e você pretende tomar alguma bebida, mas está preocupado com a ressaca do dia seguinte? Que tal aprender uma receita de suco natural potente e que pode te ajudar com este “probleminha”?

Se você ficou interessado, confira a seguir uma sugestão que é simples de preparar e que conta com alguns ingredientes.

Fique ligado e cuide de sua saúde!

Dependendo dos sintomas que tiver, é importante que busque imediatamente auxílio médico.

Suco natural para curar ressaca

Ingredientes:

1 colher (chá) canela em pó;

1 maracujá;

½ xícara de alecrim;

1 rodela de gengibre;

1 limão;

½ maçã;

1 copo de água de coco;

1 colher (sopa) de vinagre de maçã.

Como preparar o suco?

Para começar, bata todos os ingredientes no liquidificador;

Caso queira, adicione gelo;

Logo após, coe;

Por fim, consuma imediatamente.

