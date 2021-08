Os signos que podem dar de encontro com o passado neste fim de semana

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco podem ver o passado retornar de alguma forma, principalmente em suas vidas amorosas.

Confira quais são:

Gêmeos

Não será fácil seguir em frente durante este fim de semana e esta energia pode atrair pensamentos ou encontros com pessoas do passado. É melhor buscar formas de ficar em paz e dialogar para compreender melhor as situações; só assim a cura chegará. O desapego pode contribuir muito para a que a vida amorosa prospere novamente e novas portas sejam abertas; é hora de focar no presente.

Virgem

Momento no qual o virginiano pode ser tomado por algumas ilusões e a probabilidade de encontros com pessoas do passado aumenta consideravelmente. No entanto, é hora de seguir em frente e mudar a própria sorte, abrindo portas que podem ser muito mais felizes do que as de antes. É importante ter cautela e atenção na hora de se comunicar com estas pessoas que fizeram parte da sua vida e retornam agora; não revele muito.

Libra

O libriano também pode alimentar ilusões e atitudes precipitadas que terão consequências. Alguém do passado está procurando por você ou dará um jeito de ter notícias suas; tenha atenção, pois você está sendo observado. Lembre-se que mudanças importantes estão chegando e o amor será ativado em sua vida, então foque-se em aproveitar o presente.