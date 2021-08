LATAM moderniza a frota após acordo para compra de aeronaves da família A320neo

O grupo LATAM submeteu à aprovação do Tribunal nos Estados Unidos um acordo com a Airbus para a compra de 28 novas aeronaves, que serão somados aos 42 narrow body já acertados, como parte do plano de modernização e eficiência da sua frota para os próximos anos.

Como revelado, por meio de comunicado, esse pedido, que totaliza 70 aeronaves, mantém a frota do grupo LATAM como a maior da América Latina, com maior alcance e capacidade.

A integração de aeronaves da família A320neo implica em motores mais eficientes, melhorias aerodinâmicas e as mais recentes tecnologias que proporcionam 20% de mais eficiência no consumo de combustível.

Como informado, portanto, menor emissão de CO2, além de uma redução de 50% nas emissões de óxido de nitrogênio e de 50% em poluição sonora.

Com a assinatura deste acordo, o grupo pretende fortalecer a sua atuação em todas as suas afiliadas em todo o continente com uma frota moderna e a máxima eficiência ambiental, um dos pilares da sua estratégia de sustentabilidade.

Esta aquisição reforça o plano de crescimento sustentável, com uma frota moderna e na vanguarda do cuidado com o meio ambiente.

Também busca consolidar o mais amplo leque de destinos dentro e a partir da América Latina e Caribe, alinhado com os acordos de conectividade com a Delta, atualmente em análise por diversos órgãos reguladores dos países onde o grupo opera. Confira:

