[ESTILO] 5 looks icônicos de Sarah Jessica Parker em ‘Sex and the City’ que continuam atuais

Desde sua primeira aparição como Carrie Bradshaw na série ‘Sex and the City’, em 1998, Sarah Jessica Parker usou inúmeros looks. Uns bem populares, outros nem tanto, o fato é que sua personagem sempre foi uma amante da moda e seu estilo, marcado pela criatividade excêntrica, também chamou bastante a atenção durante as seis temporadas que a série ficou no ar.

Algumas peças usadas nos looks de Carrie continuam atemporais até hoje. Veja cinco looks icônicos de Sarah Jessica Parker que resgatamos.

Slip dress

É um vestido de alcinha feito de seda ou cetim, no estilo “camisola”. São escolhas comuns para o verão, porque são vestidos fresquinhos, mas também podem ser usados no inverno, principalmente sob um casaco longo.

Vestido LWD

O LWD, também conhecido como Litte Wide Dress é a versão branca do pretinho básico. Aquela peça que não pode faltar no nosso guarda-roupa.

Saia de tutu

Não precisa ser uma peça do guarda-roupa infantil. A saia de tutu cria um visual criativo. É preciso ter muita personalidade para usá-la. Nós amamos!

Vestido floral

Nunca sai de moda e sempre se reinventa na primavera: novos tecidos, novas estampas e novas cores. Porém, um vestido floral é peça coringa no armário há décadas.

Bandana

Para deixar o look mais ousado, nada melhor do que uma bandana, headband ou turbante.