Detectadas estrelas em explosão que geram ‘espetáculos’ de luz dramáticos no espaço

Estrelas em explosão geram espetáculos de luz dramáticos. Telescópios infravermelhos como o Spitzer podem ver através da névoa e dar uma ideia melhor de quantas vezes essas explosões ocorrem.

Um novo estudo usando dados do telescópio espacial Spitzer recentemente aposentado pela NASA relata a detecção de cinco supernovas que, passando despercebidas na luz óptica, nunca foram vistas antes.

Como revelado, por meio de comunicado, o Spitzer viu o universo em luz infravermelha, que atravessa nuvens de poeira que bloqueiam a luz óptica – o tipo de luz que nossos olhos veem e que supernovas não obscurecidas irradiam com mais intensidade.

Para procurar supernovas escondidas, os pesquisadores analisaram as observações do Spitzer de 40 galáxias empoeiradas.

Como detalhado pela NASA, com base no número encontrado nessas galáxias, o estudo confirma que as supernovas realmente ocorrem com a frequência esperada pelos cientistas.

Essa expectativa é baseada na compreensão atual dos cientistas de como as estrelas evoluem. Estudos como esse são necessários para melhorar essa compreensão, seja reforçando ou desafiando certos aspectos dela.

A “discrepância de supernovas” – isto é, a inconsistência entre o número de supernovas previstas e o número observado por telescópios ópticos – não é um problema no universo próximo.

Lá, as galáxias diminuíram o ritmo de formação de estrelas e geralmente são menos empoeiradas. Em regiões mais distantes do universo, porém, as galáxias parecem mais jovens, produzem estrelas em taxas mais altas e tendem a ter maiores quantidades de poeira.

Essa poeira absorve e espalha a luz óptica e ultravioleta, impedindo-a de alcançar os telescópios. Portanto, os pesquisadores há muito raciocinam que as supernovas perdidas devem existir e são simplesmente invisíveis.

Como detalhado pela NASA, detectar supernovas a essas distâncias pode ser um desafio. Para realizar uma busca por supernovas envoltas em reinos galácticos mais sombrios, mas a distâncias menos extremas, a equipe de Fox selecionou um conjunto local de 40 galáxias sufocadas por poeira, conhecidas como galáxias infravermelhas luminosas e ultraluminosas (LIRGs e ULIRGs, respectivamente).

A poeira em LIRGs e ULIRGs absorve luz óptica de objetos como supernovas, mas permite que a luz infravermelha desses mesmos objetos passe sem obstrução para telescópios como o Spitzer para detectar.

O palpite dos pesquisadores se mostrou correto quando as cinco supernovas nunca antes vistas chegaram à luz (infravermelha).

Como detalhado pela NASA, os tipos de supernovas detectados pelo Spitzer são conhecidos como “supernovas de colapso do núcleo”, envolvendo estrelas gigantes com pelo menos oito vezes a massa do Sol.

À medida que envelhecem e seus núcleos se enchem de ferro, as grandes estrelas não conseguem mais produzir energia suficiente para suportar sua própria gravidade e seus núcleos entram em colapso repentina e catastroficamente.

Galáxias empoeiradas

As pressões e temperaturas intensas produzidas durante o rápido desmoronamento formam novos elementos químicos por meio da fusão nuclear.

As estrelas em colapso acabam se recuperando de seus núcleos ultradensos, explodindo em pedacinhos e espalhando esses elementos por todo o espaço. As supernovas produzem elementos “pesados”, como a maioria dos metais.

Como detalhado pela NASA, esses elementos são necessários para a construção de planetas rochosos, como a Terra, e também de seres biológicos.

No geral, as taxas de supernova servem como uma verificação importante nos modelos de formação de estrelas e na criação de elementos pesados ​​no universo.

Ainda de acordo com as informações, telescópios de próxima geração, incluindo o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman da NASA e o Telescópio James Webb, detectarão luz infravermelha, como o Spitzer.

