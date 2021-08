4 penteados fáceis de fazer se você tem o cabelo ondulado e está em day after

Você está buscando alternativas de penteados fáceis de fazer e que sejam ideais para cabelos ondulados? Se este é o seu caso, o que acha de aprender algumas dicas rápidas e com tutorial?

Caso tenha se interessado, queremos te convidar a conferir algumas recomendaçõe que são compartilhadas em um vídeo curtinho no canal da youtuber Larissa Scanavini, que além de dar dicas sobre como cuidar do seu cabelo no day after, te ensinará também 4 penteados rapidinhos e práticos.

Já está com os acessórios de seus penteados?

Como alertado em outras oportunidades, se quiser reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns acessórios, que vão te ajudar na execução dos penteados e na finalização. Portanto, se tiver, separe:

Grampos;

Óleo de cabelo;

Presilha de cabelo;

Tiara;

Scrunchies.

E então, preparada para mais algumas dicas de penteados? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

