Skincare: 5 produtos essenciais para usar no inverno

Listamos cinco produtos perfeitos para proteger e cuidar da sua pele no inverno.

O inverno pode ser para muitos a estação mais glamurosa do ano. É quando tiramos do armário nossos casacos, botas, echarpes e outros acessórios quentinhos. Porém, assim como acontece com os nossos cabelos, nossa pele sofre com as baixas temperaturas, ainda mais a pele do rosto, já que fica descoberta e não conta com a barreira física das roupas para evitar os efeitos do clima.

Além disso, a própria rotina de skincare pode variar com o inverno, já que a pele tende a ficar mais sensível nesse período do ano. Mas há alguns produtos que você não pode abrir mão. Veja abaixo nossas dicas.

Lembre-se: Toda e qualquer recomendação deve ser aprovada pelo seu médico dermatologista.

1. Sabonete hidratante

Contar com uma loção de limpeza que também hidrata sua pele é perfeito para as peles mais secas no inverno. Isso porque esses produtos ajudam a proteger a barreira natural da pele para que ela possa bloquear a saída de umidade. Prefira fórmulas com óleos naturais.

2. BB Cream

As temperaturas baixas não significam que você deve abandonar o protetor solar. Se você quer diminuir as etapas da sua rotina de skincare diária, opte por usar um BB Cream que já tenha fator de proteção solar.

3. Tratamento

Não abra mão dos seus séruns de tratamento durante o inverno, isso porque a exposição ao sol de verão pode deixar a sua pele irregular e manchada no inverno. Aproveite que o sol está mais ameno no inverno para impulsionar o uso daquele sérum rico em vitamina C e antioxidantes.

4. Água Termal

Água termal sempre será uma ótima aliada, seja no inverno ou em qualquer estação do ano. O produto é feito à base de água, mas contém uma rica combinação de ingredientes que ajudam a restaurar a barreira natural da sua pele enquanto você dorme.

5. Lenços demaquilantes

São essenciais em qualquer época do ano. No inverno, prefira lenços demaquilantes que contenham ingredientes hidratantes, como o óleo de coco. Lenços com substâncias ricas em vitamina E acalmam a pele inflamada.