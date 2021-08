Já está disponível para download a nova atualização do Free Fire com conteúdo especial e comemorativo do 4º aniversário do jogo.

Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, além de diversos eventos e novos personagens, a Ilha de Espera do Free Fire foi especialmente reformulada para as comemorações.

O jogo terá um novo visual cheio de cores ricas e novas músicas, simbolizando as novas atividades que serão introduzidas no jogo.

Nova atualização de Free Fire comemora 4º aniversário do jogo

Com a atualização, chega também um novo visual para o lobby, com funções realocadas e o tamanho dos botões ajustados para facilitar a navegação e garantir um entendimento melhor da interface.

Outras novidades incluem o novo modo x1, Gladiadores FF, melhorias no modo Contra Squad, novos personagens, novos pets e comemorações especiais.

Reprodução

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: