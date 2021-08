Cientistas encontram irmã ‘gêmea’ do Sol no espaço e os detalhes são impressionantes

Uma nova pesquisa liderada pela NASA fornece uma visão mais detalhada de uma estrela próxima que se parece com o nosso sol. O trabalho permite que os cientistas entendam melhor como o nosso Sol pode ter sido quando era jovem e como ele pode ter moldado a atmosfera do nosso planeta e o desenvolvimento da vida na Terra.

Como detalhado, por meio de comunicado,com 4,65 bilhões de anos, nosso Sol é uma estrela de meia-idade. Sem uma máquina do tempo para transportar cientistas bilhões de anos atrás, refazer a atividade inicial de nossa estrela pode parecer uma façanha impossível.

Felizmente, na galáxia da Via Láctea – o segmento cintilante e espiralado do universo onde nosso sistema solar está localizado – existem mais de 100 bilhões de estrelas.

Como detalhado pela NASA, um em cada dez compartilha características com nosso Sol, e muitos estão nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Kappa 1 Ceti é um análogo solar. A estrela está localizada a cerca de 30 anos-luz de distância (em termos espaciais, é como um vizinho que mora na rua ao lado) e é estimada entre 600 a 750 milhões de anos, mais ou menos a mesma idade que nosso Sol tinha quando a vida se desenvolveu na terra.

Ele também tem massa e temperatura de superfície semelhantes ao do nosso Sol. Todos esses fatores fazem de Kappa 1 Ceti um “gêmeo” de nosso jovem Sol na época em que a vida surgiu na Terra e um importante alvo de estudo.

Como detalhado pela NASA, uma equipe adaptou um modelo solar existente para prever algumas das características mais importantes, embora difíceis de medir, do Kappa 1 Ceti.

Ventos estelares mais quentes e vigorosos

As estrelas pequenas são conhecidas por suas altas explosões de energia e atividade. Para as estrelas, uma das maneiras pelas quais essa energia reprimida é liberada é na forma de um vento estelar.

Os ventos estelares, como as próprias estrelas, são compostos principalmente de um gás superquente conhecido como plasma, criado quando as partículas de um gás se dividem em íons carregados positivamente e elétrons carregados negativamente.

O plasma mais energético, com a ajuda do campo magnético de uma estrela, pode disparar da parte mais externa e mais quente da atmosfera de uma estrela, a corona, em uma erupção, ou fluir de forma mais constante em direção aos planetas próximos como o vento estelar.

Como detalhado pela NASA, estrelas mais jovens tendem a gerar ventos estelares mais quentes e vigorosos e erupções de plasma mais poderosas do que as estrelas mais velhas.

Essas explosões podem afetar a atmosfera e a química dos planetas próximos e, possivelmente, até catalisar o desenvolvimento de matéria orgânica – os blocos de construção da vida – nesses planetas.

Detalhes impressionantes

O vento estelar pode ter um impacto significativo nos planetas em qualquer fase da vida. Mas os ventos estelares fortes e altamente densos das estrelas jovens podem comprimir os escudos magnéticos de proteção dos planetas circundantes, tornando-os ainda mais suscetíveis aos efeitos das partículas carregadas.

Como detalhado pela NASA, em comparação com agora, em sua infância, nosso Sol provavelmente girava três vezes mais rápido, tinha um campo magnético mais forte e emitia radiação e partículas de alta energia mais intensas.

Hoje em dia, para espectadores sortudos, o impacto dessas partículas às vezes é visível perto dos pólos do planeta como aurora ou as luzes do norte e do sul. Há 4 bilhões de anos, considerando o impacto do vento do nosso Sol naquela época, essas luzes tremendas eram provavelmente visíveis de muitos outros lugares ao redor do globo.

Esse alto nível de atividade na nascência do nosso Sol pode ter empurrado para trás a magnetosfera protetora da Terra, e fornecido ao planeta – não perto o suficiente para ser incendiado como Vênus, nem distante o suficiente para ser negligenciado como Marte – com a química atmosférica certa para a formação da biologia moléculas.

Processos semelhantes podem estar se desenvolvendo em sistemas estelares em nossa galáxia e universo.

Análogos solares – Sol

Como detalhado pela NASA, embora os análogos solares possam ajudar a resolver um dos desafios de espreitar o passado do Sol, o tempo não é o único fator complicador no estudo de nosso jovem Sol. Também há distância.

Temos instrumentos capazes de medir com precisão o vento estelar de nosso próprio Sol, chamado de vento solar. No entanto, ainda não é possível observar diretamente o vento estelar de outras estrelas da nossa galáxia, como Kappa 1 Ceti, porque estão muito distantes.

Quando os cientistas desejam estudar um evento ou fenômeno que não podem observar diretamente, a modelagem científica pode ajudar a preencher as lacunas. Modelos são representações ou previsões de um objeto de estudo, construídas com base em dados científicos existentes.

A base para o novo modelo do Kappa 1 é o Alfvén Wave Solar Model, que está dentro do Space Weather Modeling Framework desenvolvido pela Universidade de Michigan.

O modelo funciona inserindo informações conhecidas sobre uma estrela, incluindo seu campo magnético e dados da linha de emissão ultravioleta, para prever a atividade do vento estelar.

Como detalhado pela NASA, quando o modelo foi testado em nosso Sol, ele foi validado e verificado em relação aos dados observados para verificar se suas previsões são precisas.

Estudos anteriores se basearam em dados coletados pelo TESS e Hubble para identificar Kappa 1 Ceti como um proxy solar jovem e reunir as entradas necessárias para o modelo, como campo magnético e ultravioleta dados da linha de emissão.

Kappa 1 Ceti – ‘gêmea’ do Sol

Como detalhado pela NASA, usando muitas informações sobre o Kappa 1 Ceti coletadas em diferentes missões espaciais, os cientistas são mais capazes de prever sua coroa e o vento estelar.

Como o vento estelar pode afetar o escudo magnético de um planeta próximo, ele desempenha um papel importante na habitabilidade.

A equipe também está trabalhando em outro projeto, examinando mais de perto as partículas que podem ter surgido das primeiras erupções solares, bem como a química prebiótica na Terra.

Como detalhado pela NASA, os pesquisadores esperam usar seu modelo para mapear os ambientes de outras estrelas semelhantes ao Sol em vários estágios de vida.

Especificamente, eles têm os olhos na estrela infantil EK Dra – a 111 anos-luz de distância e apenas 100 milhões de anos – que provavelmente está girando três vezes mais rápido e disparando mais chamas e plasma do que o Kappa 1 Ceti.

Documentar como essas estrelas semelhantes de várias idades diferem umas das outras ajudará a caracterizar a trajetória típica de vida de uma estrela.

