Relacionamentos amorosos são formados principalmente por sentimentos e a maneira em que as pessoas lidam com as diferenças e afinidades – o que abre espaço para diversos comportamentos que nem sempre são fáceis de lidar.

Confira o comportamento controverso de cada signo no relacionamento:

Áries

O ariano será do tipo que movimenta a relação e do mesmo jeito que entra em conflitos com facilidade, também sai deles rapidamente e não guarda rancor.

Touro

Apesar de ser muito amoroso e leal, o taurino pode acabar se tornando extremamente rude quando é contrariado, dando tratamentos de silencio que são bem destrutivos.

Gêmeos

Por mais que seja inteligente e saiba como agradar o parceiro com charme, o geminiano pode não dar tanta atenção ao parceiro e se entusiasma fácil com novas relações.

Câncer

Amoroso e gentil com seus parceiros, o canceriano pode também aproveitar das vulnerabilidades e agir por trás dos panos para manipular.

Confira mais:

Leão

A lealdade, diversão e paixão movimenta os relacionamentos do leonino, mas ele também pode ser mandão e acaba tomando decisões sem pensar tanto no parceiro.

Virgem

Por mais que seja cuidadoso e leve os relacionamentos com atenção aos detalhes, o virginiano pode colocar muito a perder quando a ansiedade toma conta e ele se fecha apenas nas próprias ideias.

Libra

Por mais que seja charmoso e grande companheiro dos seus parceiros, o libriano pode se distanciar emocionalmente facilmente o que gera indecisões em ambas a parte dos relacionamentos.

Escorpião

O escorpiano é intenso e apaixonado nos relacionamentos, mas logo ele pode assumir uma postura dominadora e defensiva que cria paranoias destrutivas em momentos mais difíceis.

Sagitário

Sempre trazendo alegria e novos ares para o relacionamento, o sagitariano tem um comportamento controverso quanto a imaturidade que pode motivar ações impulsivas e sugar muita energia do parceiro que sente obrigação de cuidá-lo.

Capricórnio

A maturidade e responsabilidade entrega muita dedicação do capricorniano aos relacionamentos, mas eles também podem se distanciar do romantismo e cair facilmente na rotina.

Aquário

No amor, o aquariano é repleto de criatividade e novos projetos, mas ele também pode ter muita dificuldade de olhar para a necessidade de carinho de quem é mais emotivo.

Peixes

O pisciano sempre irá parecer uma pessoa charmosa e dedicada ao amor, mas no fundo ele guarda uma imprevisibilidade de comportamento e emocional que gera dúvidas ou distancias difíceis de compreender.