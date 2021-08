O alerta amoroso para cada signo do zodíaco em agosto de 2021

Agosto começa e as energias podem movimentar bastante a vida amorosa dos signos do zodíaco, que devem estar atentos a alguns alertas.

Confira quais são:

Áries

Agosto é iniciado com energia para encontrar o amor e novos rumos no relacionamento. O romantismo aumento e nada melhor do que entrar em uma energia mais apaixonada, harmônica e divertida.

Touro

A vida amorosa pode ser apimentada durante todo o mês e repleta de novidades. No entanto, é preciso se cuidar mais, pois a fertilidade estará em alta. Conexões com pessoas compatíveis tendem a ter resultados surpreendentes.

Gêmeos

O meio do mês pode marcar uma fase mais positiva para os relacionamentos, principalmente na vida de solteiros. É hora de aliviar tensões dos relacionamentos e se divertir mais; abra-se para viver cada detalhe e enxergar oportunidades.

Câncer

O início da segunda metade de agosto pode trazer a tranquilidade que você precisava para relaxar e viver melhor os romances. Recupere as energias para lidar com os desafios e mensagens que chegarão do decorrer dos dias.

Confira mais:

Leão

O mês inteiro é propício para intencionar o que deseja e começar a realizar, inclusive na vida amorosa. É possível que muita coisa fique mais clara e seu poder de atração seja imbatível no meio do mês.

Virgem

O meio do mês marca um período de descanso, mas também de muito poder de atração. Prepare-se para uma fase importante, na qual você começa a se destacar e abrir caminhos.

Libra

A atração será forte a partir da metade do mês e é uma ótima hora para brilhar. A chance de conhecer pessoas importantes aumenta. Casais devem aproveitar para reascender a chama.

Escorpião

Agosto chega com energias favoráveis para conhecer novas pessoas e atrair gente interessante. É possível que uma amizade torne-se algo mais.

Sagitário

A chance de acumular momentos românticos aumenta a partir da metade do mês e solteiros podem começar uma conexão ou consolidar algo que não tinha resposta. Aposte no seu poder de comunicação.

Capricórnio

Viagens e aventuras podem marcar esta fase, mas a intimidade será a experiência mais intensa. É possível que casais se aproximem ainda mais e solteiros atraiam paixões interesses persistentes.

Aquário

A vontade de se relacionar aumenta e isso também rende passos em relacionamentos e conexões que se tornam mais profundas. O meio do mês é a melhor época para encontros.

Peixes

O foco nos relacionamentos aumenta e isso atrai mudanças. Para quem está solteiro, o meio do mês reserva a oportunidade de uma conexão sincera ou mais responsabilidade com a vida amorosa. Planos saem do papel para quem está preparado e o que não é para ser se afasta!