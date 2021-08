NASA alerta sobre gigantesca chuva de meteoros que ocorrerá no mês de agosto

A Agência Espacial Americana (NASA) informou nesta semana sobre uma gigantesca chuva de meteoros que ocorrerá no mês de agosto.

Como detalhado pela instituição, por meio de comunicado, é hora de uma das maiores chuvas de meteoros do ano.

As Perseidas já estão aparecendo em nossos céus noturnos – e quando atingem o pico em meados de agosto, é provável que seja uma de nossas oportunidades de observação do céu mais impressionantes por um tempo.

Câmeras de rastreamento de meteoros localizaram seu primeiro Perseid em 26 de julho , mas sua melhor chance de vê-los começará na noite de 11 de agosto.

Como detalhado pela NASA, se você estiver no hemisfério norte e longe da poluição luminosa, poderá detectar mais de 40 Perseidas por hora.

Se você estiver em uma cidade, poderá ver apenas algumas a cada hora. Os observadores do céu no hemisfério sul também verão algumas Perseidas, nenhuma delas visível abaixo de cerca de 30 graus de latitude sul.

A noite de 12 a 13 de agosto será outra grande oportunidade para ver as Perseidas: com a Lua cheia (e menor atividade de meteoros) durante o pico das Perseidas em 2022 e uma meia-lua crescente no céu em 2023, esta pode ser sua melhor chance de observar o céu no verão para alguns anos.

Maiores chuvas de meteoros do ano

Para isso, é necessário encontrar um lugar confortável, evitando luzes fortes tanto quanto possível e dê a seus olhos algum tempo para se ajustarem ao escuro – até meia hora, se possível.

Como detalhado pela NASA, as Perseidas aparecerão como pequenos raios de luz rápidos: elas têm esse nome porque parecem vir da direção da constelação de Perseu (perto de Áries e Touro no céu noturno).

Mas as Perseidas nessa área podem ser difíceis para detectar da perspectiva da Terra. Então olhe para cima e curta o show.

Transmissão online feita pela NASA – Chuva de meteoros

Se você não consegue ver as Perseidas onde você mora, a NASA fará uma cobertura especial nas redes sociais.

É possível sintonizar durante a noite de 11 a 12 de agosto (das 22h às 5h CDT; das 3h às 10h UTC) no Facebook , Twitter e YouTube.

Como detalhado pela NASA, se o céu estiver nublado na noite de 11 de agosto, tentaremos novamente no mesmo horário de 12 a 13 de agosto.

A transmissão ao vivo é hospedada pelo Meteoroid Environment Office no Marshall Space Flight Center da NASA, que rastreia meteoros, bolas de fogo e outras vistas incomuns no céu noturno para informar o público e ajudar a manter astronautas e espaçonaves seguros.

Gigantesca chuva de meteoros que ocorrerá no mês de agosto

Ainda de acordo com as informações, as Perseidas são fragmentos do cometa Swift-Tuttle, que orbita entre o Sol e além da órbita de Plutão uma vez a cada 133 anos.

Todos os anos, a Terra passa perto do caminho do cometa, e os destroços deixados por Swift-Tuttle aparecem como meteoros em nosso céu. Confira:

NASA / Bill Ingalls

Texto com informações da NASA

