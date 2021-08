5 dicas do cabeleireiro de Meghan Markle para cabelos saudáveis

Hidratação, cortes regulares e suplementação alimentar são algumas das dicas.

O coque baixo, levemente bagunçado, se tornou uma das marcas visuais de Meghan Markle. Desde o início de sua carreira na vida pública, a duquesa de Sussex sempre foi adepta do cabelo longo e liso. Passando por alguns momentos quando precisou fazer reflexos, Meghan sempre voltou para o tom preto dos fios.

George Northwood, cujo envolvimento com a duquesa de Sussex foi mantido em segredo até meados de 2020, apesar de várias sugestões apontarem para ele como o homem por trás de do seu estilo de coque adotado após a entrada na realeza, revelou alguns truques para madeixas poderosas.

“Foi um enorme privilégio e muito divertido trabalhar com o duque e a duquesa de Sussex nos últimos dois anos. Aproveitei cada minuto colaborando com este casal incrível que não só defende pequenos negócios, mas me ensinou muito sobre diversidade, igualdade e a importância de uma boa saúde mental”, disse ele à Vogue britânica.

Onda desfeita

“Um dos meus estilos de assinatura é a onda desfeita, como visto na Duquesa de Sussex e em muitos de meus outros clientes. Isso faz com que o cabelo pareça chique e naturalmente sem esforço, sem aquele aspecto excessivamente liso ou cacheado. Como o penteado parece natural, ajuda a dar a impressão de um cabelo mais saudável. Também pode esconder uma infinidade de pecados, como cabelos que precisam de um bom corte, pois você pode evitar que pareçam um pouco mais rebeldes”.

Adicione volume para dar a ilusão de cabelo mais grosso

“Um bom spray de volumização ou texturização pode formar uma ótima base para modelar. Depois de borrifar, adicionar ondas suaves com uma pinça adicionará movimento e vitalidade. Esteja seu cabelo em boas condições ou não, usar produtos de volume antes de modelá-lo dará a ilusão de um cabelo mais espesso e saudável”.

Corte regularmente

“Cortes de cabelo regulares e de qualidade irão melhorar a saúde do seu cabelo, além de adicionar corpo e movimento. Se você mantiver cortes regulares, seu cabelo sempre terá uma aparência fresca, bem cuidada e da melhor forma”.

Hidratação é tudo

“Um tratamento regular profundo revive qualquer cabelo de inverno seco e desgrenhado. Uma boa máscara para o cabelo, como a Mega Máscara Redken All Soft Mega, usada semanalmente, vai garantir um condicionamento intenso ao seu cabelo. Ele revive qualquer textura seca ou quebradiça e também realça o brilho, o que deixa seu cabelo super forte e saudável”.

Adicione suplementos à sua dieta

“Sou um grande crente em suplementos para apoiar o crescimento do cabelo. Eu recomendaria The Beauty Chef Collagen Inner-Beauty Boost . É um probiótico bio-fermentado bebível. A combinação de probióticos, extrato de semente de uva, zinco, vitamina C e uma mistura de frutas vermelhas potentes também fortalece o cabelo e as unhas, por isso é um ótimo produto geral”

Leia mais sobre moda, beleza e skincare: