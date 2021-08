Recentemente foram detalhadas quais são as características e limitações do novo recurso multi-dispositivo do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Entre elas, a primeira versão do multi-dispositivo permite conectar até 4 dispositivos, e apenas 1 telefone celular.

O que mudará em vincular um telefone celular ao WhatsApp Web/Desktop?

Como informado pelo site especializado WABetaInfo, nada mudará, já que o método é sempre o mesmo.

Para a vinculação, o usuário precisa fazer o login no WhatsApp Web / Desktop usando o QR Code.

WhatsApp: novo recurso que mudará a forma como os usuários utilizam o app de mensagens

Ainda de acordo com as informações, o recurso já está sendo testado por alguns usuários Beta.

O WhatsApp para Desktop beta permite o uso do app de mensagens sem conexão com a Internet no telefone principal.

A nova versão está em desenvolvimento e, quando o multi-dispositivo for lançado para todos, mudará totalmente a experiência de usar o app.

Pixabay

