TEUS 21: competição universitária contará com 7 modalidades e tem PUBG MOBILE como grande aposta

Estão abertas as inscrições do TUES 21, o Torneio Universitário de eSports, que tem como principal objetivo incentivar o desenvolvimento de atletas universitários que desejam desenvolver uma carreira dentro do universo dos esportes eletrônicos.

Produzida pela LNK Gaming, com inscrições e operações acontecendo dentro da plataforma da Player1, a edição de 2021 consolida o TUES como uma das principais competições de eSports do cenário universitário nacional.

Como revelado, por meio de comunicado, a disputa deste ano acontece através de 7 modalidades, sendo elas divididas em tier 1 e 2.

As modalidades tier 1 serão PUBG MOBILE, League of Legends, Valorant e Counter-Strike: Global Offensive, dividida em etapas regionais e nacionais, enquanto as modalidades tier 2, consistidas por Clash Royale, PES e Rocket League, terão apenas etapas nacionais.

Outro grande destaque são as premiações para as equipes finalistas de PUBG MOBILE, que estarão disputando por R$20 mil em prêmios e bolsas de estágio nas principais organizações de eSports do Brasil.

Os confrontos serão transmitidos pelos canais oficiais do TUES na Twitch e no Youtube, com o início das etapas regionais previsto para o dia 4 de outubro, com partidas acontecendo durante os meses de outubro, novembro e dezembro.

Para participar, o aluno precisa estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior e estar vinculado à uma Atlética do seu curso.

As inscrições estarão abertas durante todo o mês de agosto e poderão ser realizadas através do site oficial do torneio.

Com informações da LNK Gaming

