LATAM contratará 1 mil funcionários para aeroportos no Brasil até dezembro; saiba como se candidatar

A LATAM, que já retomou 75% da sua oferta doméstica de assentos no Brasil e encerrará 2021 com mais destinos no País do que antes da pandemia, vai contratar 1 mil funcionários de aeroportos em todo o território nacional até dezembro deste ano.

Como revelado, por meio de comunicado, as contratações estão abertas para a posição de Agente de Aeroporto em todas as bases brasileiras da companhia, principalmente em Fortaleza, Brasília, Congonhas e Guarulhos. O volume representa 25% do total de Agentes de Aeroportos da empresa atualmente.

Esta é terceira vez que a LATAM anuncia contratações em função do seu processo de retomada. Em maio, divulgou o início de 750 contratações de pilotos e comissários e, em junho, mais 180 profissionais para seu centro de manutenção de aeronaves em São Carlos.

Para as primeiras contratações, já em curso, a companhia priorizou cerca de 130 funcionários que haviam sido desligados em 2020 devido à pandemia de Covid-19 e que já retornam à empresa agora em agosto.

No próximo mês, espera-se que os primeiros 200 profissionais selecionados no Banco de Talentos da LATAM iniciem as suas atividades.

A seleção está aberta para pessoas de múltiplas origens, etnias, gêneros, nacionalidades, culturas, habilidades e pontos de vista, e a LATAM incentiva que pessoas com deficiência também participem do processo. Interessados devem cadastrar os seus currículos no Banco de Talentos da LATAM até o dia 31 de agosto.

Os requisitos para a vaga são: ensino médio completo, conhecimento básico do pacote Office, experiência em atendimento ao cliente, habilidades em relacionamento interpessoal, flexibilidade, criatividade, empatia e adaptabilidade.

Como Agente de Aeroporto, o profissional deverá desempenhar as atividades operacionais relacionadas ao atendimento de cliente no check-in, loja de passagens, check-out, embarque, desembarque e manuseio de bagagens, obedecendo a padrões estabelecidos, visando garantir a segurança e excelência no atendimento ao cliente, garantindo o alto padrão e entrega dos resultados esperados pela LATAM.

Texto com informações da LATAM

