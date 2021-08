Como criar looks monocromáticos CRIATIVOS em 4 passos

Um look monocromático, além de ser bastante elegante e de alongar a silhueta, pode ser muito criativo.

Quando falamos em looks monocromáticos, a maioria das pessoas pensam em visuais chatos de se ver, pouco criativos e sem muito estilo. Essas pessoas estão erradas! Um look monocromático, além de ser bastante elegante e de alongar a silhueta, pode ser muito criativo. Tudo vai depender das texturas dos tecidos, das peças que você vai usar e da cor que você vai escolher.

Listamos 4 formas criativas de deixar seu look monocromático elegante e criativo.

All white

Se você gosta de usar branco ou off white, pode apostar em peças que tenham textura. Um casaco teddy, um scarpin nude e uma bolsa estruturada no mesmo tom. Estes elementos vão deixar seu look diferente e criativo.

Saias e vestidos são sempre ótimas escolhas

Para sair um pouco da calça, você pode optar por saias no mesmo tom da blusa. Para isso, pode usar diferentes texturas e formas, como tamanho midi, saia plissada, saia envelope, couro sintético, etc.

Candy color

Se sua cartela de cores permite ou se você adora candy colors, esta também é uma boa opção para deixar seu look fora do óbvio. Blazers ajudam a deixar o seu visual menos juvenil.

All black

Amante do preto? Nós também. A chave para criar looks monocromáticos com preto é investir em modelagens diferentes. Calças de couro sintético também são bem-vindas porque acrescentam uma textura a mais na produção. Use decotes e acessórios marcantes.

