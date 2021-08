Mistério solar: foguete da NASA investiga origem da atmosfera quente do Sol

Foi lançado por pesquisadores da Agência Espacial Americana (NASA) um sofisticado imageador solar de raios-X. Como revelado, por meio de comunicado, o instrumento foi enviado por um foguete para coletar novas percepções sobre como e por que a coroa do Sol fica muito mais quente do que a superfície real da estrela-mãe da Terra.

A missão MaGIXS despachou sua carga útil que incluía uma câmera de alta potência, telescópio e espectrômetro de raios-X contendo um par combinado de espelhos parabólicos de incidência rasante.

Como detalhado pela NASA, o objetivo é estudar os chamados raios-X “suaves” em um comprimento de onda que não previamente observado em tal detalhe.

A temperatura da superfície do Sol é superior a 10.000 graus Fahrenheit – mas a corona rotineiramente mede mais de 1,8 milhão de graus Fahrenheit.

Uma das maiores questões da astrofísica é como esse processo ocorre. É uma série de explosões solares internas constantes ou há um aumento e uma queda periódica no processo de aquecimento?

Os cientistas estão considerando duas respostas possíveis. O primeiro está ligado a nanoflares, eventos de aquecimento coronal relativamente pequenos que podem fazer com que as linhas magnéticas de energia na superfície do Sol se emaranhem e enrolem como espaguete em uma panela de água fervente, esporadicamente superaquecendo regiões da coroa.

Mistério solar

A segunda possibilidade é o aquecimento por ondas, uma agitação solar interna quase constante semelhante à de uma máquina de lavar, que envia ondas de energia para a superfície, de onde são expelidas para aquecer a coroa.

Como detalhado pela NASA, o encanamento eficaz desta turbulenta região solar não requer observações em raios-X de alta energia.

Na verdade, MaGIXS funcionará no mesmo comprimento de onda de raio-X suave normalmente empregado por médicos durante exames de raio-X de rotina de pacientes.

Missões anteriores de espectrômetro de raios-X suaves observaram apenas a coroa do Sol em um campo de visão bastante amplo ou com capacidade limitada de diagnóstico de energia.

MaGIXS, em comparação, será o primeiro gerador de imagens a medir distribuições específicas de temperatura em diferentes partes de uma região solar ativa.

Como detalhado pela NASA, esses dados de precisão ajudarão os cientistas a resolver o debate sobre como – e com que freqüência – a corona é superaquecida.

O lançamento de uma nova luz sobre os mecanismos de aquecimento coronal pode ajudar os pesquisadores a entender melhor e até mesmo prever potenciais explosões solares e ejeções de massa coronal, que ocorrem com mais frequência em conexão com picos regionais no aquecimento coronal.

Foguete da NASA investiga origem da atmosfera quente do Sol

Essas explosões violentas podem interferir nos satélites de comunicação e nos sistemas eletrônicos, causando até mesmo uma resistência física aos satélites à medida que a atmosfera da Terra se expande para absorver a energia solar adicionada.

Na verdade, a missão do foguete de sondagem MaGIXS também serve como um teste de instrumentação para futuras missões da NASA para estudar explosões solares em mais detalhes.

Possivelmente vinculando suas origens à atividade coronal mensurável e ajudando a demonstrar como o hardware de vôo avançado e os sistemas espaciais podem ser reforçados para resistir ao clima – acessos de raiva de energia da estrela da Terra.

Como detalhado, a agência usa rotineiramente foguetes de sondagem para essas missões científicas breves e focadas.

Eles geralmente são menores, mais acessíveis e mais rápidos de projetar e construir do que as missões de satélite de grande escala, disse Winebarger.

A equipe da NASA espera recuperar a carga útil do voo imediatamente após o voo e começou a processar os conjuntos de dados. Eles esperam divulgar suas descobertas nos próximos meses.

Ainda de acordo com as informações, a missão MaGIXS foi desenvolvida em Marshall em parceria com o Observatório Astrofísico Smithsonian em Cambridge, Massachusetts.

Texto com informações da NASA

