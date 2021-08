5 penteados lindos e fáceis de fazer para cabelos cacheados médios e longos; veja tutorial

Mais uma semana começou e o que você acha de aprender algumas dicas de penteados super lindos e fáceis de fazer para inovar no seu dia a dia? Caso tenha se interessado e tenha o cabelo cacheado em tamanho médio ou longo, as recomendações desta segunda-feira (2) vão te ajudar bastante.

E aos que estão curiosos, as sugestões de hoje são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Jessica Melo que te ensinará como dar um up nos fios em poucos minutos e sem necessariamente precisar cortar ou pintar.

Não esqueça de seus acessórios

Isso mesmo! Lembre-se que caso queira reproduzir as recomendações enquanto assiste ao vídeo, é importante que você conte com alguns itens que vão te ajudar na execução e na finalização dos penteados. Visto isso, se tiver, separe:

Escovinha para o baby hair;

Borrifador;

Pente;

Gel;

Elástico de cabelo;

Grampo.

E então, preparada para mais algumas dicas de penteados? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?