Um vídeo ensina facilmente como utilizar o aplicativo de mensagens WhatsApp no seu computador.

A gravação com o tutorial foi compartilhada pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

Como revelado pela plataforma, são necessários três passos simples. Também é possível usar pelo navegador.

Vídeo rápido ensina como utilizar o app WhatsApp no seu computador; assista

Primeiro é necessário baixar o app para computador. Com isso, é necessário abrir o aplicativo no PC.

Logo depois, escolha WhatsApp Web em seu telefone. Escaneie o código para sincronizar com sua conta.

Com todas as etapas, você já está pronto para conversar por meio do computador.

O recurso está disponível para Android e iPhone. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

