Novo recurso do app WhatsApp para Android e iOS

Foi revelado recentemente que o aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em uma nova experiência para mensagens de voz.

Entre as novidades, implementando um novo sistema para ouvir mensagens de voz antes de enviá-las, como detalhado pelo site especializado WABetaInfo.

A nova interface também incluiu formas de onda de voz em tempo real durante a gravação de mensagem de voz.

Novo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp para Android e iOS

Ainda de acordo com as informações, o recurso ainda está em desenvolvimento no app para iOS.

Além disso, a plataforma também está trabalhando no mesmo recurso para Android.

