Telescópio Hubble da NASA detecta ‘brigas’ entre irmãos galácticos no espaço

Um tripleto dramático de galáxias ocupa o centro do palco nesta imagem do telescópio Hubble da Agência Espacial Americana NASA, em parceria com a ESA.

Como detalhado em comunicado, o registro captura um cabo de guerra gravitacional de três vias entre galáxias em interação.

Este sistema – conhecido como Arp 195 – é apresentado no Atlas of Peculiar Galaxies, uma lista que mostra algumas das galáxias mais estranhas e maravilhosas do universo.

Observar o tempo com o Hubble é extremamente valioso, então os astrônomos não querem perder um segundo.

Como detalhado pela NASA, a programação para observações do Hubble é calculada usando um algoritmo de computador que permite que a espaçonave ocasionalmente colete instantâneos bônus de dados entre observações mais longas.

Ainda de acordo com as informações, esta imagem do tripleto de galáxias em conflito no Arp 195 é um desses instantâneos.

Observações extras como essas fazem mais do que fornecer imagens espetaculares – elas também ajudam a identificar alvos promissores para acompanhar o uso de telescópios como o próximo telescópio espacial James Webb. Confira:

ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton

Hubble capta uma galáxia distante através de uma lente cósmica

Outro registro também foi divulgado pela Agência Espacial Americana recentemente. Como detalhado, o centro desta imagem do telescópio espacial Hubble é emoldurado por arcos reveladores que resultam de fortes lentes gravitacionais, um fenômeno astronômico impressionante que pode deformar, ampliar ou mesmo duplicar a aparência de galáxias distantes.

Como detalhado pela NASA, a lente gravitacional ocorre quando a luz de uma galáxia distante é sutilmente distorcida pela atração gravitacional de um objeto astronômico intermediário.

Neste caso, o aglomerado de galáxias relativamente próximo MACSJ0138.0-2155 objetivou uma galáxia inativa significativamente mais distante.

Um gigante adormecido conhecido como MRG-M0138 que ficou sem o gás necessário para formar novas estrelas e está localizado a 10 bilhões de luz- anos de distância.

Telescópio espacial Hubble

Os astrônomos podem usar lentes gravitacionais como uma lente de aumento natural, permitindo-lhes inspecionar objetos como galáxias dormentes distantes que normalmente seriam muito difíceis até mesmo para o Hubble resolver.

Esta imagem foi feita usando observações de oito filtros infravermelhos diferentes espalhados por dois dos instrumentos astronômicos mais avançados do Hubble.

Como detalhado pela NASA, primeiro, a Câmera Avançada para Pesquisas e segundo a Câmera de Campo Amplo 3.

Esses instrumentos foram instalados por astronautas durante as duas missões finais de manutenção ao Hubble e fornecer aos astrônomos com observações incrivelmente detalhadas em uma grande área do céu e uma ampla gama de comprimentos de onda. Veja:

ESA/Hubble & NASA, A. Newman, M. Akhshik, K. Whitaker

Texto com informações da NASA

