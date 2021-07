Rede de supermercados quebra recorde mundial de maior quantidade de panquecas feitas

Conforme divulgado pelo Guinness World Records, a rede de supermercados Hy-Vee quebrou recentemente o título de maior quantidade de panquecas feitas. A equipe da rede foi capaz de produzir 13.000 panquecas em cerca de sete horas. O número superou o recorde anterior que foi estabelecido em Moscou no ano de 2017, com 12.716 panquecas.

A equipe da Hy-Vee, em Blue Springs, Missouri, contou com 18 chefes trabalhando em seis grelhas por sete horas seguidas. Após o término do preparo, as deliciosas panquecas foram doadas à Harvesters – The Community Food Network.

A tentativa de quebrar o recorde começou cedo, as 5 horas, no dia 24 de junho. A estrutura para o preparo foi montada no estacionamento da loja em Blue Springs. Um juiz oficial estava no local monitorando o registro em tempo real.

Os 18 chefes, posicionados em seis diferentes estações montaram as panquecas de forma constante ao longo do dia.

Panquecas para caridade

As panquecas produzidas pela equipe foram suficientes para alimentar uma cidade inteira. O evento não marcou somente a quebra do recorde, mas também o lançamento do novo menu de café da manhã disponibilizado pela rede de supermercados. Além disso, eles reforçaram a importância da doação ao destinar os alimentos para pessoas necessitadas.

Foto: Guinness World Records

Tina Potthoff, vice-presidente sênior de comunicações da Hy-Vee se pronunciou. “Que melhor maneira de comemorar o lançamento do nosso nomo menu de café da manhã do que com um título Guinness World Records!”.

“Somos extremamente gratos aos nossos funcionários que fizeram possível a realização deste evento e também somos gratos à parceria com a Harvesters, que nos permite ajudar a alimentar aqueles que precisam”, finalizou Tina.

A instituição recebeu as 13.000 panquecas depois da confirmação do recorde e as doou a milhares de pessoas necessitadas no Missouri e Kansas.

