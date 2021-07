Os signos que preferem esconder o medo de perder alguém

Alguns signos do zodíaco podem ter medo de perder alguém, mas não deixarão isso evidente, principalmente quando o assunto é amor.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser muito direto e honesto para se expressar. No entanto, este signo tende a ser orgulhoso e nem sempre assume para as pessoas o quanto elas são importantes na sua vida. Este signo valoriza, mas pode dissimular que não se importa com a partida de alguém – quando na verdade está completamente destruído por dentro.

Gêmeos

Por mais que seja desapegado e inicie novas conexões com facilidade, o geminiano odeia perder que realmente faz diferença em sua vida. Ele não gosta de ficar sozinho e pode terminar se envolvendo com pessoas parecidas a quem foi embora apenas para não sentir a ausência completamente. Isso faz com que eles demorem para enfrentar a perda e lutar contra ela.

Confira mais:

Libra

Quando realmente se conecta com alguém e vive algo importante, este signo sabe que se sentirá perdido se isso acabar. No entanto, ele tende a ser forte e tentar ocultar as emoções negativas de alguma forma, mesmo que seja fazendo o que não quer e se conectando com uma nova pessoa antes da hora. Este é um dos signos que mais tem medo de ficar sozinho e lidar com problemas do tipo.

Capricórnio

Desde muito cedo o capricorniano valoriza a independência e aprende a ser autossuficiente. No entanto, ele pode se conectar em um nível muito profundo com algumas pessoas e sofrer muito sua ausência. Como tenta sempre manter a pose, irá esconder as debilidades de forma orgulhosa, o que tende a ter resultados pouco positivos.