O que significa sonhar com serpente? Muitos se perguntam qual o significado deste tipo de sonho.

E seria bom sonhar com uma serpente? Podem ser muitas as interpretações com este tipo de pressentimento.

De forma geral, sonhar com cobras e serpentes indica um período de modificação.

Imagem de antriksh kumar por Pixabay

O que significa sonhar com serpente? confira o que este sonho quer dizer

Sonhar com cobras e serpentes também indica um pedido de atenção aos desejos pessoais.

Imagem de Michael Kleinsasser por Pixabay

LEIA TAMBÉM: