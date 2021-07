Um novo vídeo ensina como enviar fotos e vídeos de visualização única no aplicativo de mensagens WhatsApp.

A gravação com o tutorial foi compartilhada pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

Como revelado, é detalhado os passos para enviar fotos e vídeos de visualização única no app de mensagens.

Novo recurso do app: vídeo ensina como enviar fotos e vídeos de visualização única no WhatsApp

A novidade foi liberada recentemente para os usuários, podendo ser ativada de forma rápida no app.

O recurso está disponível para Android e iPhone. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

