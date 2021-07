Com recompensas especiais, evento da parceria com a McLaren acontece neste fim de semana no Free Fire

A parceria entre Free Fire e McLaren chega à sua volta final neste fim de semana, com recompensas de login, itens colecionáveis especiais e o lançamento de um novo modo de jogo: Hora de Atacar.

Entre os dias 31 de julho e 1 de agosto, os jogadores terão direito a receber recompensas especiais ao logar no Free Fire, como o pet Piloto Drakinho.

Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, os jogadores que completarem a missão playtime no fim de semana também receberão uma das skins das mochilas da McLaren.

Os jogadores também poderão conhecer e batalhar no novo modo de jogo por tempo limitado: Hora de Atacar. Serão duas rodadas por jogo neste novo modo e os jogadores serão selecionados como Invasores ou Defensores logo no início de cada rodada.

Os Invasores têm que escoltar um veículo até um destino específico enquanto os Defensores precisam evitar que isso aconteça.

As equipes se revezarão para desempenhar os papéis de Invasores e Defensores. O veículo só se move para frente quando os Invasores estão por perto, dentro de um raio definido, e se move para trás quando os Defensores estão próximos.

O veículo para de se mover quando os invasores e os defensores estão dentro do alcance. A equipe que levar o veículo ao destino em menos tempo ou fazer com que o veículo avance a maior distância, vence.

Este novo modo de jogo estará disponível no Free Fire entre os dias 31 de julho e 3 de agosto.

Free Fire: Novos itens e skins da parceria com a McLaren estarão disponíveis neste fim de semana

A parceria entre Free Fire e McLaren terá itens que deixarão os personagens mais estilosos e também que podem dar aos McLaren P1 – o primeiro hipercarro híbrido do mundo – um novo visual com estatísticas aprimoradas. Já estão disponíveis a skin Triunfo da Pista e a Prancha Gênio no Volante.

Entre 31 de julho a 6 de agosto, duas novas skins McLaren P1 serão lançadas para jogadores que gostariam de mudar a aparência de seus carros e dar ainda mais impulso e aceleração aos motores. O McLaren P1 – Kyanos e McLaren P1 – Gold Spark serão apresentados ao jogo e ambas as skins estarão disponíveis por tempo limitado.

Texto com informações da Garena

