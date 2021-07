Água em Marte: novos estudos devem solucionar misterioso envolvendo fonte dos ‘lagos’ existentes no Planeta Vermelho

Três estudos publicados no mês passado lançaram dúvidas sobre a criação de lagos subterrâneos abaixo do pólo sul em Marte. O tema é investigado pela Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado, por meio de comunicado, o Planeta Vermelho é um lugar difícil de procurar por água líquida: embora o gelo de água seja abundante, qualquer água quente o suficiente para ser líquida na superfície duraria apenas alguns momentos antes de se transformar em vapor no ar fino de Marte.

Daí o interesse gerado em 2018, quando uma equipe liderada por Roberto Orosei do Istituto Nazionale di Astrofisica da Itália anunciou ter encontrado evidências de lagos subterrâneos bem abaixo da calota polar no pólo sul de Marte.

A evidência que eles citaram veio de um instrumento de radar a bordo do orbitador Mars Express da ESA.

Os sinais de radar, que podem penetrar nas rochas e no gelo, mudam à medida que são refletidos em diferentes materiais. Nesse caso, eles produziram sinais especialmente brilhantes sob a calota polar que poderiam ser interpretados como água líquida.

Como detalhado pela NASA, a possibilidade de um ambiente potencialmente habitável para micróbios era excitante.

Mas depois de olhar mais de perto os dados, junto com experimentos em um laboratório frio aqui na Terra, alguns cientistas agora acham que argilas, e não água, podem estar criando os sinais. No mês passado, um trio de novos jornais desvendou o mistério – e pode ter secado a hipótese dos lagos.

Água em Marte

Os cientistas polares marcianos pertencem a uma comunidade pequena e coesa. Não muito depois da publicação do artigo sobre os lagos, cerca de 80 desses cientistas se reuniram para a Conferência Internacional sobre a Ciência e Exploração Polar de Marte em Ushuaia, uma vila costeira no extremo sul da Argentina.

Como detalhado pela NASA, reuniões como essas oferecem uma oportunidade de testar novas teorias e desafiar as perspectivas de cada um.

Muita conversa foi centrada nos lagos subterrâneos. Quanto calor seria necessário para manter a água líquida sob todo aquele gelo? A salmoura pode estar reduzindo o ponto de congelamento da água o suficiente para mantê-la líquida?

Como detalhado pela NASA, em 2015, o Mars Reconnaissance Orbiter encontrou o que parecia ser faixas de areia úmida descendo encostas, um fenômeno chamado de “linhas de encostas recorrentes”.

Mas observações repetidas usando a câmera HiRISE da espaçonave, desde então, revelaram que isso é mais provavelmente o resultado de fluxos de areia.

Um artigo publicado no início deste ano encontrou muitas linhas de encostas recorrentes após uma tempestade de poeira global em Marte em 2018.

A descoberta sugeriu que a poeira assentada nas encostas desencadeia fluxos de areia, que, por sua vez, expõem os materiais mais escuros do subsolo que dão às linhas sua coloração distinta.

Como detalhado pela NASA, tal como acontece com a hipótese da areia úmida, vários cientistas começaram a pensar em maneiras de testar a hipótese dos lagos subterrâneos.

Novos estudos devem solucionar misterioso envolvendo fonte dos ‘lagos’ existentes no Planeta Vermelho

Dois cientistas analisaram 44.000 ecos de radar da base da calota polar em 15 anos de dados do MARSIS. Eles revelaram dezenas de reflexos mais brilhantes como os do estudo de 2018.

Mas em um artigo recente publicado na Geophysical Research Letters, encontraram muitos desses sinais em áreas próximas à superfície, onde deveria estar muito frio para que a água permanecesse líquida, mesmo quando misturada com percloratos, um tipo de sal comumente encontrado em Marte que pode diminuir a temperatura de congelamento da água.

Como detalhado pela NASA, duas equipes separadas de cientistas analisaram os sinais de radar para determinar se alguma outra coisa poderia estar produzindo esses sinais.

Foi concluído um estudo teórico sugerindo vários materiais possíveis que poderiam causar os sinais, incluindo argilas, minerais contendo metal e gelo salino.

As esmectitas parecem rocha comum, mas foram formadas por água líquida há muito tempo. Um especialista colocou várias amostras de esmectita em um cilindro projetado para medir como os sinais de radar interagiriam com elas. Ele também os encharcou com nitrogênio líquido, congelando-os a menos 58 graus Fahrenheit (menos 50 graus Celsius) – perto do que seriam no pólo sul marciano.

Argilas em Marte perto dessas observações de radar

Como detalhado pela NASA, em seguida, a equipe verificou a presença de argilas em Marte perto dessas observações de radar. Eles se basearam nos dados do MRO, que carrega um mapeador de minerais chamado Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer, ou CRISM.

Embora o CRISM não possa espiar através do gelo, foi encontrado smectites espalhadas nas proximidades da calota polar do polo sul.

A equipe demonstrou que a esmectita congelada pode fazer os reflexos – nenhuma quantidade incomum de sal ou calor é necessária – e que eles estão presentes no polo sul.

Ainda de acordo com as informações, não há como confirmar quais são os sinais brilhantes do radar sem pousar no pólo sul de Marte e cavar quilômetros de gelo. Mas os artigos recentes ofereceram explicações plausíveis que são mais lógicas do que água líquida.

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/JHU

Texto com informações da NASA

