4 dicas sobre o que vestir em uma entrevista de emprego por Zoom

Sem precisar entrar em detalhes, sabemos que conquistar um emprego em plena pandemia não é fácil. Ficou ainda mais difícil se destacar por meio de videochamadas. Se, além do seu ótimo currículo, você deseja passar uma boa impressão através do visual, nós elencamos 4 dicas básicas para seguir e não errar.

O primeiro passo para escolher o look perfeito é pesquisar sobre o ambiente da empresa. Dependendo da área de atuação, a companhia para a qual você está concorrendo a um cargo pode ser informal, semi-formal ou formal. Claro que essa dica é óbvia, uma vez que você, pela própria formação acadêmica, já deve estar acostumado com o ambiente de trabalho que vai encontrar. Mas é uma daquelas informações que nunca é de mais falar. Com essa informação em mente, é mais fácil entender como as dicas abaixo vão servir para você.

Atenção: nada é regra. São somente conselhos.

Evite cores vibrantes

Roupas com cores muito vivas podem distrair o entrevistador e ele pode se lembrar apenas do que você vestiu. Pelo mesmo motivo, você precisa ficar longe de acessórios muito chamativos: nada de brincos ou colares gigantes ou em cores vibrantes. É sempre aconselhável pensar que o quadrado da tela na qual você estará sendo vista pelo entrevistador é a única informação visual que ele tem de você, então a sua imagem deve focar no que você está falando e não no que você está vestindo.

Óculos ou não?

Se você usa óculos, opte por usá-los na entrevista por Zoom. Afinal, ninguém deseja ser visto precisando fazer careta para enxergar o que está na tela. Se sua armação é marcante, ou seja, se é grande e colorida, não tem problema. Ela reflete quem você é.

Diferente das bijuterias, os óculos são acessórios que representam uma certa perenidade e seu entrevistador não vai achar que você escolheu certa armação para chamar mais atenção. Ele vai entender que aquela escolha faz parte de você, talvez inclusive por você ser uma profissional mais criativa. Também não faz mal se sua armação for discreta, isso também reflete a sua personalidade. O importante é enxergar!

Evite gola alta

Blusa ou suéter de gola alta é perfeito para o inverno e super chique. Nisso concordamos! Porém, pelo mesmo motivo de que você deve optar por acessórios mais discretos, a gola alta deve ser evitada. Por se tratar de uma informação muito evidente na tela na qual você está aparecendo para o seu entrevistador, a gola alta pode passar a mensagem de alguém inacessível, pouco comunicativo e superior. Ao contrário, escolha peças que deixem sem pescoço à mostra, que alongam sua silhueta e deixem sua imagem mais proporcional no vídeo.

Cabelo preso ou cabelo solto?

Se você for do tipo de pessoa que, quando fica nervosa, começa a pegar no cabelo, melhor mantê-lo preso. Um rabo de cavalo ou coque baixo devem deixar seu visual elegante e discreto. Se, pelo contrário, você não gosta do seu cabelo preso no vídeo e prefere mantê-lo solto, certifique-se de que ele estará alinhado, transparecendo uma mensagem visual de cuidado com a auto-imagem.