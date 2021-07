Conheça Alexis, a gata mais esperta do mundo

A gata Alexis tem 8 anos de idade e junto com sua dona, a austríaca Anika Moritz, de 20 anos, quebrou o recorde mundial de maior quantidade de truques realizados por um gato em um minuto. Após seguir as instruções de sua dona, a gatinha conseguiu realizar incríveis 26 truques!

Em uma entrevista para o Guinness World Records, Anika contou que cuida de Alexis desde que ela era um filhote, tendo iniciado os treinamentos quando a gata tinha somente 12 semanas de vida. Segundo sua dona, Alexis é confiante, adora abraçar, mas também gosta de liberdade.

Anika, tutora e treinadora de Alexis, acredita que ela é uma gata para toda a vida. “Estamos fazendo truques desde que ela era um filhote e ela adora. Eu diria que é nossa paixão”, afirma a jovem.

Alexis e sua dona quebraram o recorde de maior quantidade de truques realizados por um gato em 1 minuto – Foto: Guinness World Records

Conforme treinava a gatinha, Anika percebeu que Alexis tinha grande facilidade em seguir ordens. “Ela aprendeu tão rápido que eu sabia que ela era uma gata muito especial”. A motivação para Anika e Alexis buscarem o recorde veio justamente da vontade em mostrar o quão incríveis são os gatos.

A jovem, disse ser inspirada pelo detentor anterior do recorde e também por treinadores de cães da Áustria. Com o recorde, ela também quis provar que “nenhum gato é 100% teimoso e literalmente todo gato pode fazer truques desde que tenha um treinamento positivo”.

Como treinar um gato

Para Anika, o ponto fundamental é saber ler a linguagem do gato e conhecer as técnicas positivas de treinamento de animais. “Alexis é treinada com reforço positivo e recebe sempre uma guloseima e/ou elogio após cada truque realizado”.

Ela descobriu o recorde no ano de 2017 e, apenas por curiosidade, resolveu testar a habilidade de Alexis. “Neste momento ela era capaz de fazer 14 truques em 1 minuto”, afirma Alexis. Somente em 2019 elas voltaram a treinar focadas na meta.

Toca aqui! – Alexis realizou 26 truques em 1 minuto – Foto: Guinness World Records

“Primeiro escrevi uma lista de truques que ela adora fazer. Depois, com a gravação dos treinamentos, consegui definir quais truques são mais rápidos que os outros. O treinamento foi basicamente combinar os truques perfeitamente para economizar algum tempo na sua execução”, relata Anika.

Para ela, a parte mais difícil foi não poder compensar o animal a cada truque realizado com sucesso. “Normalmente ela recebe uma recompensa positiva após cada manobra, porque o treino deve ser sempre divertido”. Anika e Alexis seguem treinando para tentar quebrar o próprio recorde. Elas buscam atingir a marca de 30 manobras em 1 minuto. “Queremos mostrar que os gatos podem aprender mais do que apenas usar a caixa de areia. Gatos são criaturinhas inteligentes que merecem ser bem tratadas”.

