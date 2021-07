6 penteados incríveis para fazer já se você tem o cabelo cacheado longo; com tutorial

Você é do tipo que ama aprender penteados novos e que te deixem mais estilosa? Se este é o seu caso, prepare os acessórios, pois as sugestões desta quarta-feira (28) vão te ajudar muito.

E para quem está curioso, a sugestão é divulgada no canal da youtuber Morgana Lisboa, que traz em um pouco mais de 6 minutos, seis dicas de penteados incríveis para fazer já se você tem o cabelo cacheado longo.

Veja também estas sugestões:

E já que falamos em acessórios anteriormente…

Se você for reproduzir as recomendações enquanto assiste ao vídeo, é interessante que conte com alguns itens que vão te dar uma grande mão na execução e na finalização. Visto isso, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Pente;

Presilhas;

Bandana;

Elástico de silicone.

Sem mais delongas, veja abaixo o tutorial disponível no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

E então, que tal conferir mais algumas dicas de penteados?