5 dicas práticas para aquecer a casa nos dias frios

A onda de frio intenso já chegou a São Paulo. Nesta quarta-feira (dia 28), os termômetros registram temperaturas abaixo dos 10ºC. Calma, vai piorar! Na sexta, a mínima prevista é de 3ºC (isso mesmo, apenas 3ºC) na Capital.

O clima pode até ser europeu, mas a estrutura para suportá-lo, não. Enquanto países acostumados ao clima gelado contam com casas preparadas para o inverno, no Brasil essa não é a realidade.

Além disso, ainda que localizados em uma mesma cidade, um imóvel pode ser menos ou mais agradável em termos térmicos do que outro por conta de dois fatores primordiais: posição geográfica e revestimentos.

“Geralmente casas com face sul, que pegam menos sol, são as mais frias. Já em relação à construção em si, residências com piso cerâmico e porcelanato são mais geladas do que aquelas com piso de madeiras”, explica a arquiteta Juliana Jordão, do Studio Ornate.

Para evitar atitudes drásticas, como uma mudança ou uma reforma, o jeito é usar os recursos disponíveis para passar pelos poucos – mais sofridos – dias de baixas temperaturas.

Confira as dicas da especialista para tornar os ambientes mais quentinhos e agradáveis:

1. Invista em aquecedores elétricos

Esses equipamentos esquentam o ambiente de forma bem mais rápida do que os aquecedores a óleo. Na hora da aquisição, porém, leve em conta os gastos a longo prazo e a parte elétrica da casa, pois eles consomem muita energia e geralmente precisam de tomadas de 20 amperes.

2. Lareiras são opção sustentável

As lareiras portáteis são uma ótima solução para aquecer e, de quebra, decorar o ambiente. Geralmente são ecológicas e não produzem fumaça, pois são abastecidas por biofluido.

3. Tapete, para que te quero?

Pixabay/Divulgação

Segundo Juliana, é interessante utilizar tapetes nas passagens da casa para evitar o contato dos pés com o piso frio. Posições estratégicas são ao lado da cama, nos corredores e na sala. “Em relação aos materiais, os mais naturais são os indicados.”

4. Abuse das almofadas

Elas são ótimas aliadas para deixar poltronas, camas e sofás mais quentinhos. Os melhores tecidos também são os naturais, como a lã. O uso associado de mantas confere um resultado ainda melhor.

5. Deixe o sol entrar

Pixabay/Divulgação

É fundamental tentar absorver e manter a temperatura da casa quando ela conta com a incidência solar no inverno. “Paralelamente, é importante manter a circulação de ar. O melhor horário para isso é o início da tarde, quando as temperaturas estão mais altas”, finaliza a arquiteta.